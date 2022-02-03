Заходи у відповідь. У РФ заборонять мовлення німецького каналу Deutsche Welle

Російські дипломати також стверджують, що почали формувати списки представників німецьких громадських і держструктур, які причетні до заборони мовлення Russia Today у ФРН. Цим особам заборонять відвідувати країну.

Російська влада заборонила мовлення на території РФ німецької медіакорпорації Deutsche Welle. Також у Росії примусово закриють корпункт каналу, а акредитацію всіх співробітників російського бюро DW буде анульовано. Про це повідомляє МЗС РФ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Такі заходи, сказано в заяві, влада РФ вжила через заборону мовлення в Німеччині російського пропагандистського каналу RT DE (Russia Today).

"У межах оголошених 2 лютого заходів у відповідь у порядку реакції на недружні дії ФРН щодо заборони супутникового й іншого мовлення німецькомовного телеканалу "RT DE" російська сторона має на увазі реалізувати перший етап заходів у відповідь", — сказано в заяві.

Також, повідомляє міністерство, влада РФ почне формувати списки представників німецьких громадських і держструктур, які причетні до заборони мовлення RT DE у ФРН. Цим особам заборонять відвідувати РФ. Список "нев'їзних" влада Росії публікувати не має наміру.

Крім того, російські компетентні органи почнуть процедуру визнання DW іноземним агентом. Зазначимо, що такий статус, за російськими законами, означає, що фізична чи юридична особа діє на користь іншої країни. Таким статусом у РФ часто "нагороджують" непідконтрольні владі ЗМІ та громадські організації, наприклад, телеканал "Дождь" або правозахисний центр "Меморіал".

МЗС РФ також повідомляє, що російська влада готує "наступні етапи заходів у відповідь" на заборону мовлення RT DE.

Нагадаємо, 2 лютого Комісія з ліцензування та нагляду Німеччини заборонила мовлення російського пропагандистського телеканалу німецькою мовою RT DE на території ФРН через відсутність німецької ліцензії. У той же день МЗС РФ пригрозило, що російська влада "вживе заходів у відповідь" проти німецьких ЗМІ.