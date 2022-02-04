В Нигерии четверо парней задушили и обезглавили девушку ради ритуала обогащения
Погибшая 20-летняя девушка была влюблена в одного из парней.
В нигерийском штате Огун в Абеокуте четверо парней убили и затем обезглавили девушку. Все для того, чтобы использовать ее для проведения ритуала по привлечению денег, сообщает местное издание Premium Times.
Нигерийцы решили провести ритуал, для которого была необходима человеческая голова. Они задушили девушку, отрубили ей голову саблей и сожгли. Отмечается, что погибшая Софиат Океово испытывала романтические чувства к одному из четырех друзей.
Местная полиция уже задержала злоумышленников и отправила под стражу, где они признались в убийстве. Задержанные рассказали, что узнали о ритуале в Facebook.
Семья погибшей заявила, что требует справедливости и будет ее добиваться. Представитель местной полиции Абимбола Ойейеми заявил, что парни сожалеют о содеянном:
"Это высшая степень черствости и варварства. За свое гнусное преступление задержанные понесут серьезное наказание. Религия должна перестать проповедовать финансовое процветание больше, чем нравственность".
Напомним, ранее Фокус писал о том, что устроивший стрельбу в Днепре Артем Рябчук рассказал, как убивал сослуживцев. Его признание на видео попало в соцсети.