В Нигерии четверо парней задушили и обезглавили девушку ради ритуала обогащения

Погибшая 20-летняя девушка была влюблена в одного из парней.

В нигерийском штате Огун в Абеокуте четверо парней убили и затем обезглавили девушку. Все для того, чтобы использовать ее для проведения ритуала по привлечению денег, сообщает местное издание Premium Times.

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Нигерийцы решили провести ритуал, для которого была необходима человеческая голова. Они задушили девушку, отрубили ей голову саблей и сожгли. Отмечается, что погибшая Софиат Океово испытывала романтические чувства к одному из четырех друзей.

Местная полиция уже задержала злоумышленников и отправила под стражу, где они признались в убийстве. Задержанные рассказали, что узнали о ритуале в Facebook.

Семья погибшей заявила, что требует справедливости и будет ее добиваться. Представитель местной полиции Абимбола Ойейеми заявил, что парни сожалеют о содеянном:

"Это высшая степень черствости и варварства. За свое гнусное преступление задержанные понесут серьезное наказание. Религия должна перестать проповедовать финансовое процветание больше, чем нравственность".

Напомним, ранее Фокус писал о том, что устроивший стрельбу в Днепре Артем Рябчук рассказал, как убивал сослуживцев. Его признание на видео попало в соцсети.