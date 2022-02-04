У Нігерії четверо хлопців задушили та обезголовили дівчину заради ритуалу збагачення

Загибла 20-річна дівчина була закохана у одного з хлопців.

У нігерійському штаті Огун в Абеокуті четверо хлопців убили, а потім обезголовили дівчину. Все для того, щоб використовувати її для проведення ритуалу із залучення грошей, повідомляє місцеве видання Premium Times.

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Нігерійці вирішили провести ритуал, для якого була потрібна людська голова. Вони задушили дівчину, відрубали їй голову шаблею та спалили. Зазначається, що загибла Софіат Океово мала романтичні почуття до одного з чотирьох друзів.

Місцева поліція вже затримала зловмисників та відправила під варту, де вони зізналися у вбивстві. Затримані розповіли, що дізналися про ритуал у Facebook.

Сім'я загиблої заявила, що вимагає справедливості і добиватиметься її. Представник місцевої поліції Абімбола Ойєємі заявив, що хлопці жалкують про скоєне:

"Це найвищий ступінь черствості та варварства. За свій мерзенний злочин затримані понесуть серйозне покарання. Релігія має перестати проповідувати фінансове процвітання більше, ніж моральність".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Артемій Рябчук, який влаштував стрілянину в Дніпрі, розповів, як вбивав товаришів по службі. Його зізнання на відео потрапило до соцмережі.