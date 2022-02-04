В Марокко 5-летний мальчик упал в колодец: его пытаются спасти три дня (видео)

Ребенку спустили кислород. На месте событий работают 5 бульдозеров, чтобы добраться до пострадавшего.

В марокканской провинции Шефшауэн трое суток проходит спасательная операция: пятилетний мальчик Райан упал в колодец глубиной более 30 метров. Ребенку спустили кислород, воду, еду и камеру наблюдения, пишет Sky News.

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Мальчик упал в колодец еще 1 февраля. Его жизнь спасают сотни людей, на месте событий работают инженеры и специальная техника.

Местные службы использовали 5 бульдозеров, чтобы выкопать параллельную яму и добраться до мальчика. По информации местных властей, на данный момент они достигли глубины 19 метров. Благодаря камере удалось зафиксировать, что ребенок слышит спасательную группу и пользуется кислородом.

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На месте событий находится медицинский персонал, чтобы сразу предоставить первую помощь ребенку. Также дежурит вертолет, который сразу же доставит мальчика в больницу.

В социальной сети Twitter для поддержки местные жители запустили флешмоб #SaveRayan. Семья ребенка с нетерпением ждет, когда спасательная операция будет удачно завершена.

"Я молю Бога, чтобы он выбрался из колодца живым и невредимым", — прокомментировала мать мальчика Васима Харчич.

Напомним, в Днепре спасли маленького ребенка, который пролетел 6 метров и упал в колодец. Мальчик сильно травмировал пятку.