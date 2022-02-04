У Марокко 5-річний хлопчик упав у колодязь: його намагаються врятувати три дні (відео)

Дитині спустили кисень. На місці подій працюють 5 бульдозерів, щоб дістатися до потерпілого.

У марокканській провінції Шефшауен три доби проходить рятувальна операція: п'ятирічний хлопчик Раян упав у колодязь завглибшки понад 30 метрів. Дитині спустили кисень, воду, їжу та камеру спостереження, пише Sky News.

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Хлопчик упав у колодязь ще 1 лютого. Його життя рятують сотні людей, на місці подій працюють інженери та спеціальна техніка.

Місцеві служби використали 5 бульдозерів, щоб викопати паралельну яму та дістатися до хлопчика. За інформацією місцевої влади, наразі вони досягли глибини 19 метрів. Завдяки камері вдалося зафіксувати, що дитина чує рятувальну групу та користується киснем.

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На місці подій перебуває медичний персонал, щоб одразу надати першу допомогу дитині. Також чергує гелікоптер, який одразу ж доставить хлопчика до лікарні.

У соціальній мережі Twitter для підтримки місцеві жителі запустили флешмоб #SaveRayan. Сім'я дитини з нетерпінням чекає, коли рятувальна операція буде успішно завершена.

"Я благаю Бога, щоб він вибрався з колодязя живим і неушкодженим", — прокоментувала мати хлопчика Васіма Харчіч.

Нагадаємо, у Дніпрі врятували маленьку дитину, яка пролетіла 6 метрів і впала в колодязь. Хлопчик сильно травмував п'яту.