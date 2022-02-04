У Марокко 5-річний хлопчик упав у колодязь: його намагаються врятувати три дні (відео)
Дитині спустили кисень. На місці подій працюють 5 бульдозерів, щоб дістатися до потерпілого.
У марокканській провінції Шефшауен три доби проходить рятувальна операція: п'ятирічний хлопчик Раян упав у колодязь завглибшки понад 30 метрів. Дитині спустили кисень, воду, їжу та камеру спостереження, пише Sky News.
Хлопчик упав у колодязь ще 1 лютого. Його життя рятують сотні людей, на місці подій працюють інженери та спеціальна техніка.
Місцеві служби використали 5 бульдозерів, щоб викопати паралельну яму та дістатися до хлопчика. За інформацією місцевої влади, наразі вони досягли глибини 19 метрів. Завдяки камері вдалося зафіксувати, що дитина чує рятувальну групу та користується киснем.
На місці подій перебуває медичний персонал, щоб одразу надати першу допомогу дитині. Також чергує гелікоптер, який одразу ж доставить хлопчика до лікарні.
У соціальній мережі Twitter для підтримки місцеві жителі запустили флешмоб #SaveRayan. Сім'я дитини з нетерпінням чекає, коли рятувальна операція буде успішно завершена.
"Я благаю Бога, щоб він вибрався з колодязя живим і неушкодженим", — прокоментувала мати хлопчика Васіма Харчіч.
Нагадаємо, у Дніпрі врятували маленьку дитину, яка пролетіла 6 метрів і впала в колодязь. Хлопчик сильно травмував п'яту.