В США прихожане сжигали книги про Гарри Поттера на улице (фото, видео)

На улице сжигали потенциально "оккультные" книги, как "Гарри Поттер" и "Сумерки", а также карты Таро, статуи идолов и все, что связано с оккультизмом.

Пастор Грег Лок консервативной христианской общины Global Vision в городе Маунт Джульетта возле Нэшвилла призвал своих прихожан сжигать книги на улице. По его словам, церковь имеет разрешение на сжигание книг. Люди разожгли большой костер среди улицы и бросали принесенные книги в огонь. Во время мероприятия они кричали "Аллилуя", радостно кричали и хлопали, а процесс сжигания снимали на камеру. Об этом сообщает местное издание Нэшвила Nashville Scene.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"У нас есть конституционное и библейское право делать то, что мы собрались делать сегодня вечером" — сказал пастор.

Накануне мероприятия пастор призвал людей принести свои книги, которые имеют "оккультный" характер по мнению церкви. Это такие книги, как "Гарри Поттер", "Сумерки" и другая фантастика. Кроме этого, пастор пожелал сжечь магические вещи: карты Таро, доску Уиджа, кристалы и статуи идолов, а также книги с заклинаниями. Он добавил, что церковь получила разрешение на сжигание книг.

"У нас есть разрешение на сжигание, но даже без этого церковь имеет религиозное право сжигать оккультные материалы, которые, по их мнению, представляют угрозу религиозным правам, свободам и системе убеждений" — заявил он.

Тайлер Салинас, который фотографировал происходящее, рассказал, что на митинг пришел оппонент прихожан и утверждал, что бросил в огонь Библию. В руках у него была антиутопия Рея Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" который описывает американское общество близкого будущего, где все книги находятся под запретом и сжигаются. Кроме этого, в руках протестующего было научная Чарльза Дарвина "Происхождение видов", согласно которому человеческая раса эволюционирует на протяжении поколений в процессе естественного отбора.

[ + – ] Фото: Tyler Salinas, Nashville Scene [ + – ] Фото: Tyler Salinas, Nashville Scene [ + – ] Фото: Tyler Salinas, Nashville Scene [ + – ] Фото: Tyler Salinas, Nashville Scene [ + – ] Фото: Tyler Salinas, Nashville Scene

Напомним, ранее в американскую библиотеку вернули книгу, которая была издана 110 лет назад. Книгу ранее выбросили, но ее нашли и вернули в библиотеку. Сотрудники выяснили, что ее взяли почитать более 100 лет назад, 8 ноября 1911-го. Она называется "Новые хроники Ребекки" и является продолжением романа "Ребекка с фермы Саннибрук" авторства Кейт Виггин.