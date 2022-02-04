У США парафіяни спалювали книги про Гаррі Поттера на вулиці (фото, відео)

На вулиці спалювали потенційно "окультні" книги, як "Гаррі Поттер" та "Сутінки", а також карти Таро, статуї ідолів і все, що пов'язано з окультизмом.

Пастор Грег Лок консервативної християнської громади Global Vision у місті Маунт Джульєтта біля Нашвілла закликав своїх парафіян спалювати книжки на вулиці. З його слів, церква має дозвіл на спалювання книг. Люди розпалили велике багаття серед вулиці та кидали принесені книги у вогонь. Під час заходу вони кричали "Алілуя", радісно кричали та ляскали, а процес спалювання знімали на камеру. Про це повідомляє місцеве видання Нашвіллу Nashville Scene.

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"У нас є конституційне та біблійне право робити те, що ми зібралися робити сьогодні ввечері", — сказав пастор.

Напередодні заходу пастор закликав людей принести свої книги, які мають "окультний" характер, на думку церкви. Це такі книги, як "Гаррі Поттер", "Сутінки" та інша фантастика. Крім цього, пастор побажав спалити магічні речі: карти Таро, дошку Віджа, кристали та статуї ідолів, а також книги із заклинаннями. Він додав, що церква отримала дозвіл на спалювання книг.

"У нас є дозвіл на спалювання, але навіть без цього церква має релігійне право спалювати окультні матеріали, які, на їхню думку, становлять загрозу релігійним правам, свободам та системі переконань", — заявив він.

Тайлер Салінас, який фотографував те, що відбувалося, розповів, що на мітинг прийшов опонент парафіян і стверджував, що кинув у вогонь Біблію. У руках у нього була антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом", який описує американське суспільство близького майбутнього, де всі книги під забороною і спалюються. Крім цього, у руках протестувальника була наукова Чарльза Дарвіна "Походження видів", згідно з яким людська раса еволюціонує протягом поколінь у процесі природного відбору.

[ + – ] Фото: Tyler Salinas, Nashville Scene [ + – ] Фото: Tyler Salinas, Nashville Scene [ + – ] Фото: Tyler Salinas, Nashville Scene [ + – ] Фото: Tyler Salinas, Nashville Scene [ + – ] Фото: Tyler Salinas, Nashville Scene

Нагадаємо, раніше в американську бібліотеку повернули книгу, яка була видана 110 років тому. Книгу раніше викинули, але її знайшли та повернули до бібліотеки. Співробітники з'ясували, що її взяли почитати понад 100 років тому, 8 листопада 1911 року. Вона називається "Нові хроніки Ребекки" і є продовженням роману "Ребека з ферми Саннібрук" авторства Кейт Віггін.