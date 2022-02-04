Попугай-клептоман похитил камеру GoPro и снял впечатляющее видео в полете (видео)

Попугаи кеа известны своим любопытным и часто выхватывают у незадачливых путешественников кошельки, украшения, ланч-боксы и другие предметы.

В Новой Зеландии попугай кеа похитил экшн-камеру и унес ее в другое место. Камера оставалась включенной и запечатлела полет над живописной лесной местностью в отдаленном регионе Фьордленд. Об этом сообщает The Guardian.

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Новая Зеландия считается родной попугаев кеа. Этот вид известен своим любопытным и озорством. Кеа часто похищают у незадачливых путешественников кошельки, украшения, ланч-боксы, автомобильные дворники и другие предметы.

Туристы, чью камеру унес попугай, в интервью местным журналистам рассказали, что эти птицы прилетели к ним во время пешей прогулки, когда они остановились в местной хижине.

Путешествующие разместили камеру, чтобы снять стаю попугаев, но один из них схватил ее и улетел, сняв во время полета местный ландшафт.

Приземлившись, попугай попытался разбить камеру клювом, на записи видно его голову крупный планом. В клюве попугай держит кусок чего-то, похожего на пластика от камеры.

По словам туристов, они пошли к тому месту, откуда доносились звуки птиц, те, скорее всего, заметили приближающихся людей и бросили камеру.

"Мой сын решил подойти и поискать ее у камней, где могло быть удобное место, чтобы птицам приземлиться. И он заметил камеру, которая все еще работала и продолжала снимать", — объяснил путешественник.

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