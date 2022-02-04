Папуга-клептоман викрав камеру GoPro та зняв дивовижне відео в польоті (відео)

Папуги кеа відомі своєю цікавістю, і часто вони вихоплюють у невдах-мандрівників гаманці, прикраси, ланч-бокси та інші предмети.

У Новій Зеландії папуга Кеа викрав екшн-камеру і забрав її в інше місце. Камера залишалася увімкненою і відобразила політ над мальовничою лісовою місцевістю у віддаленому регіоні Фіордленд. Про це повідомляє The Guardian.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Нова Зеландія вважається рідною папуг кеа. Цей вид відомий своїми цікавістю та пустотливістю. Кеа часто викрадають у невдах-мандрівників гаманці, прикраси, ланч-бокси, автомобільні двірники та інші предмети.

Туристи, чию камеру забрав папуга, в інтерв'ю місцевим журналістам розповіли, що ці птахи прилетіли до них під час пішої прогулянки, коли вони зупинилися в місцевій хатині.

Мандрівники розмістили камеру, щоб зняти зграю папуг, але один із них схопив її та полетів, знявши під час польоту місцевий ландшафт.

Приземлившись, папуга спробував розбити камеру дзьобом, на записі видно його голову крупним планом. У дзьобі папуга тримає шматок чогось, схожого на пластик від камери.

За словами туристів, вони пішли до того місця, звідки долинали звуки птахів, ті, швидше за все, помітили людей, які наближаються, і кинули камеру.

"Мій син вирішив підійти та пошукати її біля каміння, де могло бути зручне місце, щоб птахам приземлитися. І він помітив камеру, яка все ще працювала і продовжувала знімати", — пояснив мандрівник.

Раніше Фокус повідомляв, що українські полярники на станції "Академік Вернадський" зняли стрибки пінгвінів. Щоб вистрибнути на пологий берег, тваринам потрібно набрати швидкість у воді і далі злетіти, використовуючи свої крила та хвіст. Деколи пінгвіни стрибають на висоту до 3 метрів.