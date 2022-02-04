Проиграла конкуренцию Японии: Исландия откажется от убийства китов с 2024 года

В 2019 году Япония вышла из Международной китобойной комиссии и возобновила китобойный промысел, что повлекло падение спроса на мясо китов из Исландии.

Исландия остается одной из немногих стран, которая все еще занимаются коммерческим китобойным промыслом, наряду с Норвегией и Японией. Вместе с тем, в планах руководства этих стран прекратить такую практику с 2024 года на фоне сокращения спроса на китовое мясо. Об этом сообщает The Guardian.

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Представитель местной партии зеленых левого толка Свандис Сваварсдоттир (Svandis Svavarsdóttir), считает, что нет доказательств тому, что китобойный промысел приносит какую-либо экономическую выгоду.

Квоты для Исландии на период 2019–2023 гг. позволяют ежегодно убивать до 209 китов финвалов — вторая крупнейшая разновидность китов на планете после синего кита, и 217 малых полосатиков — один из самых мелких видов.

Однако за последние три года два главных владельцев лицензий на китобойный промысел приостановили охоту, а представители одной из компаний двумя годами ранее решили навсегда повесить гарпун на гвоздь.

Сколько китов убивают в Исландии?

За последние три года был убит только один кит — малый полосатик, в 2021 году.

Спрос на китовое мясо исландского производства резко снизился после того, как в 2019 году Япония — главный мировой производитель китового мяса — вышла из Международной китобойной комиссии (МКК) и вернулась к коммерческому промыслу.

К тому же, расходы на охоту заметно выросли после того, как была власти расширили запретная для рыболовства прибрежная зона, из-за чего китобоям приходится вести промысел еще дальше от береговой линии.

Более того, ужесточились требования безопасности к импортируемому мясу, что также затрудняет экспорт китового мяса из Исландии.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, исландским заводы по переработке мяса работали не на полную мощность.

В 2018 году, за последний полный сезон в Исландии было убиты 146 финвалов и 6 малых полосатиков.

В 2006 году Исландия вернулась к китобойному промыслу, несмотря на то, что 1986 года действует мораторий Международная комиссия по промыслу китов.

Ранее Фокус сообщал, спортсмен из Германии отказался от китайского мяса на пекинской Олимпиаде. Немецкое антидопинговое агентство советовало спортсменам не употреблять местное мясо, т.к. в нем высокое содержание стероидов, и спортсменов могут обвинить в допинге.