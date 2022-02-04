Програла конкуренцію Японії: Ісландія відмовиться від убивства китів із 2024 року

У 2019 році Японія вийшла з Міжнародної китобійної комісії та відновила китобійний промисел, що спричинило падіння попиту на м'ясо китів із Ісландії.

Ісландія залишається однією з небагатьох країн, яка все ще займається комерційним китобійним промислом, поряд із Норвегією та Японією. Водночас у планах керівництва цих країн припинити таку практику з 2024 року на тлі скорочення попиту на китове м'ясо. Про це повідомляє The Guardian.

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Представник місцевої партії зелених лівого спрямування Свандіс Сваварсдоттир (Svandis Svavarsdóttir), вважає, що немає доказів того, що китобійний промисел приносить будь-яку економічну вигоду.

Квоти для Ісландії на період 2019-2023 років дозволяють щорічно вбивати до 209 китів фінвалів — другий найбільший різновид китів на планеті після синього кита, і 217 малих смугастиків — один із найдрібніших видів.

Проте за останні три роки два головні власники ліцензій на китобійний промисел призупинили полювання, а представники однієї з компаній двома роками раніше вирішили назавжди повісити гарпун на цвях.

Скільки китів убивають в Ісландії?

За останні три роки був убитий лише один кит — малий смугастик, 2021 року.

Попит на китове м'ясо ісландського виробництва різко знизився після того, як у 2019 році Японія – головний світовий виробник китового м'яса – вийшла з Міжнародної китобійної комісії (МКК) та повернулася до комерційного промислу.

До того ж, витрати на полювання помітно зросли після того, як влада розширила заборонену для рибальства прибережна зона, через що китобоям доводиться вести промисел ще далі від берегової лінії.

Крім того, посилилися вимоги безпеки до м'яса, що імпортується, це також ускладнює експорт китового м'яса з Ісландії.

Через обмеження, пов'язані з пандемією, ісландські заводи з переробки м'яса працювали не на повну потужність.

У 2018 році за останній повний сезон в Ісландії було вбито 146 фінвалів і 6 малих смугастиків.

У 2006 році Ісландія повернулася до китобійного промислу, незважаючи на те, що 1986 діє мораторій Міжнародної комісії з промислу китів.

Раніше Фокус повідомляв, спортсмен із Німеччини відмовився від китайського м'яса на пекінській Олімпіаді. Німецька антидопінгова агенція радила спортсменам не вживати місцеве м'ясо, оскільки в ньому високий вміст стероїдів, і спортсменів можуть звинуватити в допінгу.