Німецький спортсмен відмовився від вживання китайського м'яса на Олімпіаді в Пекіні

Національне антидопінгове агентство Німеччини рекомендувало спортсменам не їсти місцеве м'ясо. У ньому стільки стероїдів, що після вживання спортсменів можуть звинуватити у застосуванні допінгу.

Член збірної Німеччини з бобслею Франческо Фрідріх на Зимових олімпійських іграх-2022 у Пекіні вирішив виключити з раціону м'ясо місцевого приготування. Спортсмен боїться, що після вживання китайських м'ясних продуктів може бути викритий у допінгу, повідомляє Bild.

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Не вживати м'ясні продукти китайського приготування німецьким спортсменам рекомендувало Національне антидопінгове агентство Німеччини (NADA). Річ у тім, що в Китаї під час вирощування сільськогосподарських тварин активно приймається гормон росту. Німецькі чиновники побоюються, що після вживання такого м'яса їхніх олімпійців звинуватять у застосуванні допінгу.

Через це бобслеїст навіть вирішив не селитися в олімпійському селищі, де для учасників ігор передбачено харчування. Натомість він зняв номер у місцевому готелі за пів години їзди від селища та замовляє собі виключно веганські страви.

Чи був прецедент?

Побоювання німців не марні — у 2010 році на турнірі з настільного тенісу China Open антидопінгова експертиза показала позитивний результат у німецького спортсмена українського походження Дмитра Овчарова.

У крові у Дмитра, який на той момент вже був олімпійським призером і чемпіоном Європи, було виявлено кленбутерол. Це препарат, що застосовується при бронхіальній астмі та різних легеневих захворюваннях. У спорті кленбутерол широко використовують для регулювання м'язової маси та роз'їдання жиру. Після звістки про позитивну допінг-пробу Федерація настільного тенісу Німеччини усунула Дмитра від участі у всіх змаганнях.

Наступні судові розгляди показали, що спортсмен не вживав допінг, а препарат в його організм потрапив через вживання китайського м'яса під час турніру. Дмитра Овчарова виправдали.

Нагадаємо, український фігурист Іван Шмуратко, який бере участь у Пекінській Олімпіаді, після тренування поспілкувався із російськими журналістами. Відповіді на запитання олімпієць давав виключно англійською. За словами фігуриста, на Олімпіаді в Пекіні наші спортсмени спілкуються "тільки українською чи англійською".

Раніше Фокус повідомляв, що тренера збірної України з біатлону ізолювали на Олімпіаді у Пекіні. Українського фахівця помістили на самоізоляцію до олімпійського селища після того, як його ПЛР-тест на коронавірус показав позитивний результат.