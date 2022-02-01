Немецкий спортсмен отказался от употребления китайского мяса на Олимпиаде в Пекине

Национальное антидопинговое агентство Германии рекомендовало спортсменам не кушать местное мясо. В нем столько стероидов, что после его употребления спортсменов могут обвинить в применении допинга.

Член сборной Германии по бобслею Франческо Фридрих на Зимних олимпийских играх-2022 в Пекине решил исключить из рациона мясо местного приготовления. Спортсмен боится, что после употребления китайских мясных продуктов может быть уличен в допинге, сообщает Bild.

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Не принимать в пищу мясные продукты китайского приготовления немецким спортсменам рекомендовало Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA). Дело в том, что в Китае при выращивании сельскохозяйственных животных активно принимается гормон роста. Немецкие чиновники опасаются, что после употребления такого мяса их олимпийцев обвинят в применении допинга.

Из-за этого бобслеист даже не стал селиться в олимпийской деревне, где для участников игр предусмотрено питание. Вместо этого он снял номер в местной гостинице в получасе езды от деревни и заказывает себе исключительно веганские блюда.

Был ли прецедент?

Опасения немцев не напрасны — в 2010 году на турнире по настольному теннису China Open антидопинговая экспертиза показала положительный результат у немецкого спортсмена украинского происхождения Дмитрия Овчарова.

В крови у Дмитрия, который к тому моменту уже был олимпийским призером и чемпионом Европы, был обнаружен кленбутерол. Это препарат, применяющийся при бронхиальной астме и при различных легочных заболеваниях. В спорте кленбутерол широко используют для регулирования мышечной массы и разъедания жира. После известия о положительной допинг-пробе Федерация настольного тенниса Германии отстранила Дмитрия от участия во всех соревнованиях.

Последующие судебные разбирательства показали, что спортсмен не употреблял допинг, а препарат в его организм попал из-за употребления китайского мяса во время турнира. Дмитрия Овчарова оправдали.

Напомним, украинский фигурист Иван Шмуратко, который участвует в Пекинской Олимпиаде, после тренировки пообщался с российскими журналистами. Ответы на вопросы олимпиец давал исключительно на английском языке. По словам фигуриста, на Олимпиаде в Пекине наши спортсмены общаются "только на украинском или английском".

Ранее Фокус сообщал, что тренера сборной Украины по биатлону изолировали на Олимпиаде в Пекине. Украинского специалиста поместили на самоизоляцию в олимпийскую деревню после того, как его ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат.