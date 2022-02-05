"Профессиональные воры": Маск отреагировал на заморозку сбора средств для "Конвоя свободы"

Краудфандинговая платформа GoFundMe прекратила сбор средств на "Конвой свободы", мотивировав это решение тем, что дальнобойщики нарушили условия, "которые запрещают пропаганду насилия и домогательств".

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Spase Х Илон Маск сравнил калифорнийскую краудфандинговую платформу по сбору средств GoFundMe с "профессиональными ворами" после того, как она заморозила пожертвования на Freedom Convoy 2022, о чем свидетельствует его публикация в Twitter. Он также опроверг сообщения о том, что он делал пожертвования протестующим.

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[ + – ] Илон Маск сравнил краудфандинговую компанию с профессиональными ворами Фото: Elon Musk/Twitter

Кроме того, Илон опубликовал скриншот твита платформы 2020 года, который продвигал кампанию по сбору денег для фермерского хозяйства во время оккупации Капитолийского холма в центре Сиэтла, штат Вашингтон, где активисты BLM-движения создали "Автономную зону Капитолийского холма" (англ. Capitol Hill Autonomous Zone, сокращенно – CHAZ).

[ + – ] Маск припомнил GoFundMe их прежние активности Фото: Elon Musk/Twitter

Платформа GoFundMe подверглась критике после того, как 4 февраля заявила про отмену сбора средств Freedom Convoy, мотивировав это решение тем, что дальнобойщики нарушили условия, "которые запрещают пропаганду насилия и домогательств".

"GoFundMe поддерживает мирные протесты, и мы считаем, что это было целью сбора средств Freedom Convoy 2022, когда он был впервые создан. Теперь у нас есть доказательства от правоохранительных органов о том, что ранее мирная демонстрация стала оккупацией, с полицейскими сообщениями о насилии и других незаконных действиях", – говорится в заявлении.

По информации администрации платформы, собранная сумма в размере 10 миллионов канадских долларов (8 миллионов долларов США) для дальнобойщиков, выступающих против принудительной вакцинации от коронавируса, будет передана "заслуживающим доверия и авторитетным благотворительным организациям, выбранным организаторами Freedom Convoy 2022 и проверенные GoFundMe". Позже они заявили о том, что вернут пожертвования донорам.

[ + – ] GoFundMe объявила о возвращении средств донорам, а также распределении денег по "надежным организациям" Фото: Скриншот

Согласно сообщениям, GoFundMe принял решение после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо и несколько его союзников по Либеральной партии назвали Freedom Truckers "экстремистами" и "расистами". В ответ на эти обвинения организатор конвоя Тамара Лич заявила:

"Мы здесь из любви к нашим семьям, нашим сообществам и нашей нации. За последние два года ковидные мандаты разделили нас. Этот протест начался из-за ограничений федеральным правительством свобод дальнобойщиков. Наше движение выросло в Канаде и во всем мире, потому что простые люди устали от предписаний и ограничений в своей жизни, которые теперь, кажется, приносят больше вреда, чем пользы. Поэтому мы призываем все уровни правительства в Канаде отменить все мандаты и ограничения, связанные с коронавирусом. Мы продолжим наш протест, пока не увидим четкий план их устранения".

[ + – ] Тамара Лич, организатор "Конвоя свободы", призывает правительство снять ограничения

Однако в настоящее время информации, окончательно подтверждающей, что решение сайт принял под влиянием правительства, нет.

После того, как GoFundMe отказался давать деньги протестующим, Лич сообщила о том, что дальнобойщики объединились с GiveSendGo, еще одной краудфандинговой онлайн-платформой, чтобы собрать средства для "Конвоя свободы".

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Илон Маск – не единственный, кто критиковал платформу. Свое мнение высказали и рядовые пользователи.

"Это скандал. Политическое вмешательство. Больше ничего", "Если бы эти дальнобойщики были группой BLM, у правоохранительных органов не было бы вообще никаких проблем, чтобы очистить их. Мы не можем допустить беззакония, независимо от причины. США не очень хорошо справляются с таким подходом", "Сегодня мне пришлось предъявлять пропуск 4 раза, чтобы купить бумагу, вино, еду и одежду. Когда это стало нормально? GOFUNDME такое разочарование. Вы убиваете нашу последнюю надежду", – пишут люди в Twitter.

Фото: Скриншот

[ + – ] Пользователь сообщает, что его четыре раза останавливали для проверки ковид-сертификата

"Конвой свободы" (Freedom Convoy) – протесты в Канаде в январе-феврале 2022 года, которые начались с выступления водителей грузовиков против паспортов вакцинации. Они вспыхнули после того, как 15 января вступило в силу распоряжение правительства страны о требовании паспорта вакцинации при пересечении границы с США. По данным данным организации водителей грузовиков Canadian Trucking Alliance (CTA), 85% из 120 тысяч канадских водителей грузовиков вакцинированы. Конвой находился в недельном путешествии по Канаде, прежде чем прибыл в столицу страны Оттаву.

Напомним, жителю Квебека запретили видеться с сыном из-за того, что он невакцинирован.