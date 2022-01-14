В Канаде невакцинированному отцу запретили видеться с сыном, чтобы уберечь от вируса

Житель Квебека получил запрет видеться с сыном после того, как бывшая жена продемонстрировала суду скриншоты его соцсетей. Мужчина оказался ярым сторонником антивакцинации и теории заговора.

В Канаде отец мальчика, будучи в разводе с его матерью, обратился за разрешением чаще видеться с сыном. Однако в суде, узнав об отсутствии прививки у мужчины, вообще запретили ему приближаться к ребенку, сообщает BBC.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Бывшая жена канадца сообщила суду, что он не привился от коронавируса, так как является антивакцинатором и сторонником теории заговора. В качестве доказательств женщина предоставила суду скриншоты со страницы в соцсети бывшего мужа.

При вынесении решения суд учел, что хотя ребенок и привит двумя дозами вакцины, он проживает в доме с еще двумя детьми. Они младше 5 лет и не вакцинированы из-за возрастных ограничений, а потому находятся в зоне риска. Так же судья акцентировал внимание на вспышке нового штамма коронавируса "Омикрон". В результате судебное решение приняли в пользу женщины и запретили мужчине видеться с сыном.

Пандемия коронавируса в Канаде: что известно?

В целом, страна демонстрирует гораздо меньшее количество заболевших по сравнению с соседней Америкой. В Канаде с начала пандемии заболело 2,7 млн человек, из которых летальных случаев — свыше 31 тысячи.

Второй год пандемии привел к росту внутренней миграции в Канаде. В стране происходит отток населения из крупных населенных пунктов: десятки тысяч людей уезжают из Торонто и Монреаля и других городов в небольшие поселки и села, сообщает Reuters.

По оценкам Статистического управления Канады, более 64 тысяч человек покинули Торонто в прошлом году. Из Монреаля уехало свыше 40 тысяч. Это спровоцировало общенациональный жилищный бум, при котором цены на недвижимость в пригородах и небольших поселках стали выше, чем в городах.

Ранее Канада не исключила поставок оружия Украине из-за стягивания к границам войск РФ. Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что сейчас основная задача НАТО — призвать РФ перестать стягивать войска вблизи Украины.

Кроме того, Фокус сообщал, что Канада может перебросить в Украину истребители и боевой корабль. Страна рассматривает несколько вариантов поддержки Украины, среди них и развертывание сотен солдат для учебной миссии.