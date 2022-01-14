У Канаді невакцинованому батькові заборонили бачитися із сином, щоб уберегти від вірусу

Мешканець Квебека отримав заборону бачитись із сином після того, як колишня дружина продемонструвала суду скріншоти його соцмереж. Чоловік виявився затятим прихильником антивакцинації та теорії змови.

У Канаді батько хлопчика, будучи в розлученні з його матір'ю, звернувся за дозволом частіше бачитися із сином. Однак, у суді, дізнавшись про відсутність щеплення у чоловіка, взагалі заборонили йому наближатися до дитини, повідомляє ВВС.

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Колишня дружина канадця повідомила суд, що він не прищепився від коронавірусу, оскільки є антивакцинатором і прихильником теорії змови. Як докази жінка надала суду скріншоти зі сторінки в соцмережі колишнього чоловіка.

При ухваленні рішення суд врахував, що хоча дитина і щеплена двома дозами вакцини, вона проживає в будинку зі ще двома дітьми. Вони молодші на 5 років і не вакциновані через вікові обмеження, тому перебувають у зоні ризику. Також суддя акцентував увагу на спалаху нового штаму коронавірусу "Омікрон". У результаті судове рішення прийняли на користь жінки та заборонили чоловікові бачитися із сином.

Пандемія коронавірусу в Канаді: що відомо?

Загалом країна демонструє набагато меншу кількість хворих порівняно із сусідньою Америкою. У Канаді з початку пандемії захворіло 2,7 млн людей, зокрема летальних випадків — понад 31 тисяча.

Другий рік пандемії призвів до зростання внутрішньої міграції у Канаді. У країні відбувається відтік населення з великих населених пунктів: десятки тисяч людей їдуть з Торонто та Монреалю та інших міст у невеликі селища та села, повідомляє Reuters.

За оцінками Статистичного управління Канади, понад 64 тисячі людей покинули Торонто минулого року. З Монреалю виїхало понад 40 тисяч. Це спровокувало загальнонаціональний житловий бум, при якому ціни на нерухомість у передмісті та невеликих селищах стали вищими, ніж у містах.

Раніше Канада не виключила постачання зброї Україні через стягування до кордонів військ РФ. Голова МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що наразі основне завдання НАТО — закликати РФ припинити стягувати війська поблизу України.

Крім того, Фокус повідомляв, що Канада може перекинути в Україну винищувачі та бойовий корабель. Країна розглядає кілька варіантів підтримки України, серед них розгортання сотень солдатів для навчальної місії.