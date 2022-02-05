"Професійні злодії": Маск відреагував на припинення збору коштів для "Конвою свободи"

Краудфандингова платформа GoFundMe припинила збір коштів на "Конвой свободи", мотивувавши це рішення тим, що далекобійники порушили умови, "які забороняють пропаганду насильства та домагань".

Американський мільярдер, засновник компаній Tesla та Spase Х Ілон Маск порівняв каліфорнійську краудфандингову платформу зі збору коштів GoFundMe з "професійними злодіями" після того, як вона заморозила пожертвування на Freedom Convoy 2022, про що свідчить його публікація у Twitter. Він також спростував повідомлення про те, що він робив пожертвування протестувальникам.

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[ + – ] Ілон Маск порівняв краудфандингову компанію із професійними злодіями Фото: Юсаку Маесава

Крім того, Ілон опублікував скріншот твіту платформи 2020 року, який просував кампанію зі збирання грошей для фермерського господарства під час окупації Капітолійського пагорба в центрі Сіетла, штат Вашингтон, де активісти BLM-руху створили "Автономну зону Капітолійського пагорба" (англ. Capitol Hill Autonomous Zone, скорочено – CHAZ).

[ + – ] Маск пригадав GoFundMe їхні колишні активності Фото: Юсаку Маесава

Платформа GoFundMe піддалася критиці після того, як 4 лютого заявила про скасування збору коштів для Freedom Convoy, мотивувавши це рішення тим, що далекобійники порушили умови, "які забороняють пропаганду насильства та домагань".

"GoFundMe підтримує мирні протести, і ми вважаємо, що це було метою збору коштів Freedom Convoy 2022, коли його було вперше створено. Тепер у нас є докази від правоохоронних органів про те, що раніше мирна демонстрація стала окупацією, з поліцейськими повідомленнями про насильство та інші протизаконні дії", – йдеться у заяві.

За інформацією адміністрації платформи, зібрана сума в розмірі 10 мільйонів канадських доларів (8 мільйонів доларів США) для далекобійників, які виступають проти примусової вакцинації від коронавірусу, буде передана "заслуговуючим на довіру і авторитетним благодійним організаціям, обраним організаторами Freedom Convoy 2022 і перевіреним GoFundMe". Пізніше вони заявили, що повернуть пожертвування донорам.

[ + – ] GoFundMe оголосила про повернення коштів донорам, а також розподіл грошей по "надійних організаціях" Фото: Скриншот

Згідно з повідомленнями, GoFundMe ухвалила рішення після того, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та кілька його союзників з Ліберальної партії назвали Freedom Truckers "екстремістами" та "расистами". У відповідь на ці звинувачення організатор конвою Тамара Ліч заявила:

"Ми тут із любові до наших родин, наших спільнот та нашої нації. За останні два роки ковідні мандати розділили нас. Цей протест розпочався через обмеження федеральним урядом свобод далекобійників. Наш рух виріс у Канаді та в усьому світі, тому що прості люди втомилися від розпоряджень та обмежень у своєму житті, які тепер, здається, приносять більше шкоди, ніж користі, тому ми закликаємо всі рівні уряду в Канаді скасувати всі мандати та обмеження, пов'язані з коронавірусом. Ми продовжимо наш протест, доки не побачимо чіткий план їх усунення".

[ + – ] Тамара Ліч, організатор "Конвою свободи", закликає уряд зняти обмеження

Проте в даний час інформації, яка остаточно підтверджує, що рішення сайтухвалив під впливом уряду, немає.

Після того, як GoFundMe відмовилася давати гроші протестувальникам, Ліч повідомила про те, що далекобійники об'єдналися з GiveSendGo, ще однією краудфандинговою онлайн-платформою, щоб зібрати кошти для "Конвою свободи".

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Ілон Маск – не єдиний, хто критикував платформу. Свою думку висловили і пересічні користувачі.

"Це скандал. Політичне втручання. Більше нічого", "Якби ці далекобійники були групою BLM, правоохоронні органи не мали б взагалі жодних проблем, щоб очистити їх. Ми не можемо допустити беззаконня, незалежно від причини. США не дуже добре справляються з таким підходом", "Сьогодні мені довелося пред'являти перепустку 4 рази, щоб купити папір, вино, їжу та одяг. Коли це стало нормально? GOFUNDME таке розчарування. Ви вбиваєте нашу останню надію", – пишуть люди у Twitter.

Фото: Скриншот

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"Конвой свободи" (Freedom Convoy) – протести в Канаді у січні-лютому 2022 року, які розпочалися з виступу водіїв вантажівок проти паспортів вакцинації. Вони спалахнули після того, як 15 січня набуло чинності розпорядження уряду країни про вимогу паспорта вакцинації під час перетину кордону зі США. За даними організації водіїв вантажівок Canadian Trucking Alliance (CTA), 85% зі 120 тисяч канадських водіїв вантажівок вакциновані. Конвой перебував у тижневому подорожі Канадою, перш ніж прибув у столицю країни Оттаву.

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