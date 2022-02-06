Пятилетний мальчик, которого 5 дней пытались достать из колодца в Марокко, умер

За операцией по спасению Райана, в которой были задействованы сотни человек, следила вся страна. Смерть могла наступить в результате травмы головы.

В Марокко умер пятилетний мальчик Райан, который во вторник, 1 февраля, упал в 32-метровый колодец и находился там на протяжении пяти дней. Об этом со ссылкой на заявление короля Мохаммеда VI сообщает агентство Associated Press.

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По данным журналистов, спасатели вырыли туннель рядом с колодцем, чтобы достать мальчика. Ему передавали воду, кислородную маску, а также камеру, чтобы следить за его состоянием. Глава спасательного комитета утром в субботу, 5 февраля, утверждал, что определить, жив ли ребенок, невозможно, при том что ранее Райан воспользовался кислородом и отвечал на слова спасателей. Уже вечером местное телевидение распространило кадры, на которых видно, как спасатели несут ребенка, завернутого в желтое одеяло, в машину скорой помощи.

По словам двух правительственных чиновников, на которых ссылается агентство Reuters, ребенок умер до того, как спасателям удалось добраться до него через тоннель. По данным BBC, смерть могла наступить в результате травмы головы.

Фото: BBC

Король выразил соболезнования родителям погибшего мальчика.

Напомним, что инцидент произошел в деревне Игран на севере страны. В спасательной операции, за которой марокканцы следили в прямом эфире на протяжении пяти дней, были задействованы сотни человек и спецтехника, включая бульдозеры и вертолет. Чтобы добраться до Райана спасатели выкопали тоннель рядом с колодцем, после чего пробурили перемычку длинной три метра. Тоннель пришлось рыть из-за того, что колодец сужался к своему дну, ребенок застрял на глубине 28 метров. В связи с тем, что был риск провала каменисто-песчаной почвы, спасатели решили не расширять отверстие колодца.

В мае прошлого года Фокус писал о том, как в Индии спасли провалившегося на глубину 9 метров слоненка.