П'ятирічний хлопчик, якого 5 днів намагалися дістати з колодязя в Марокко, помер

За операцією з порятунку Райана, в якій були задіяні сотні людей, стежила вся країна. Смерть могла настати внаслідок травми голови.

У Марокко помер п'ятирічний хлопчик Райан, який у вівторок, 1 лютого, впав у 32-метровий колодязь і був там протягом п'яти днів. Про це із посиланням на заяву короля Мохаммеда VI повідомляє агентство Associated Press.

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За даними журналістів, рятувальники викопали тунель поряд із криницею, щоб дістати хлопчика. Йому передавали воду, кисневу маску, а також камеру, щоб слідкувати за його станом. Голова рятувального комітету вранці в суботу, 5 лютого, стверджував, що визначити, чи жива дитина, неможливо, при тому, що раніше Райан скористався киснем і відповідав на слова рятувальників. Вже ввечері місцеве телебачення поширило кадри, на яких видно, як рятувальники несуть дитину, загорнуту в жовту ковдру, у машину швидкої допомоги.

За словами двох урядовців, на яких посилається агентство Reuters, дитина померла до того, як рятувальникам вдалося дістатися до неї через тунель. За даними ВВС, смерть могла настати внаслідок травми голови.

Король висловив співчуття батькам загиблого хлопчика.

Нагадаємо, що інцидент стався у селі Гран на півночі країни. У рятувальній операції, за якою марокканці стежили у прямому ефірі протягом п'яти днів, були задіяні сотні людей та спецтехніка, включаючи бульдозери та гелікоптер. Щоб дістатися Райана рятувальники викопали тунель поряд з колодязем, після чого пробурили перемичку довжиною три метри. Тунель довелося рити через те, що колодязь звужувався до свого дна, дитина застрягла на глибині 28 метрів. У зв'язку з тим, що був ризик провалу кам'яно-піщаного ґрунту, рятувальники вирішили не розширювати отвір колодязя.

У травні минулого року Фокус писав про те, як в Індії врятували слоненя, що провалилося на глибину 9 метрів.