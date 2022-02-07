В Оттаве ввели режим ЧП из-за массовых протестов дальнобойщиков

Мэр столицы Канады заявил, что демонстрантов больше, чем полицейских и что власти утратили контроль над городом.

Мэр Оттавы Джим Уотсон объявил чрезвычайное положение в городе из-за массовых протестов дальнобойщиков против "ковидных" ограничений. Такое сообщение опубликовано на сайте администрации столицы Канады.

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Джим Уотсон заявил что город "полностью вышел из-под контроля", а количество демонстрантов акции "Конвой свободы" превышает численность полицейских в городе.

"Очевидно, что мы в меньшинстве, и мы проигрываем эту битву. Это должно быть обращено вспять — мы должны вернуть наш город", — сказал мэр.

По его словам, протесты представляют угрозу безопасности для жителей. Также Уотсон сказал, что властям поступали сообщения о нападениях в городе на расовой почве.

Мэр не сообщил конкретных подробностей о том, какие чрезвычайные меры он может ввести в городе. Полиция Оттавы заявила о возможных арестах тех, кто попытается помочь протестующим, например доставляя им топливо, туалетную бумагу или еду.

Сейчас центр Оттавы парализован автомобилями и палатками, которые перекрывают дороги.

Акция протеста "Конвой свободы" была вызвана введением в январе правила обязательной вакцинации всех дальнобойщиков, которые пересекают границу США и Канады. Стоит отметить, что по данным организации водителей грузовиков Canadian Trucking Alliance (CTA), 85% из 120 тысяч канадских дальнобойщиков вакцинированы.

Недавний опрос общественного мнения показал, что 68% канадцев считают, что у них "очень мало общего" с протестующими. 32% респондентов поддержали участников акции.

Как ранее сообщал Фокус, акция "Конвой свободы" давно вышла за изначальные рамки своих требований. Теперь в числе организаторов протеста — представители праворадикальных кругов, требующие свержения правительства, антивакцинаторы и религиозные фундаменталисты.