"Конвой свободы" продолжает блокаду Оттавы: в других городах Канады ожидают того же (видео)

Протесты против санитарно-карантинных норм в стране приобретают все большие масштабы, а характер требований все более политизирован.

Акция "Конвой свободы", который начинался как протест дальнобойщиков против карантинных норм, давно вышел за изначальные рамки своих требований Теперь в числе организаторов протеста — представители праворадикальных кругов, требующие свержения правительства, антивакцинаторы, религиозные фундаменталисты и некие личности, взгляды которых вызывает озабоченность и у правых, и у левых, сообщает Aljazeera.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

5 января около 5000 человек провели демонстрацию в Оттаве, несколько сот митингующих собрались в Торонто, а также в Квебеке, Фредериктоне и Виннипеге. На этой неделе митинги также запланированы в Регине, Эдмонтоне, Ванкувере, Виктории и на пограничном переходе США в Куттсе, Альта.

[ + – ] Фото: Al Jazeera. Протесты охватывают все больше городов Канады

"Мы все устали от мандатов, запугивания, жизни в одной большой тюрьме. Мы просто хотим вернуться к нормальной жизни без необходимости вводить в свои вены яд, который они называют вакцинами", — говорят протестующие.

Акция протеста в Оттаве продолжается восьмой день и носит мирный характер. Демонстранты грелись у костров, жарили хот-доги и раздавали выпечку всем желающим. Детям соорудили надувные аттракционы, а взрослые махали канадскими флагами и кричали антиправительственные лозунги. Двое всадников проехали по городу, один из которых нес флаг в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа. Дело в том, что Трамп положительно высказался в адрес протестующих, заявив, что политика Джастина Трюдо разрушает страну.

[ + – ] Фото: Al Jazeera. Двое митингующих проехались по городу на конях

Интересно, что жители Оттавы не поддерживают акцию, так как устали от хаоса, который протесты принесли на их улицы. Они подали коллективный иск, требуя от организаторов акции 10 миллионов канадских долларов (8 миллионов долларов). В субботу они даже вышли на контрпротест с плакатами "Идите по домам, пожалуйста!", адресованным участникам "Конвоя свободы".

[ + – ] Фото: Al Jazeera. Жители оттавы недовольны хаосом, котрый протестанты устроили на улицах города

Что говорят власти?

Полиция утверждает, что хорошо организованная блокада Оттавы частично финансировалась сочувствующими канадским протестантам жителями США. Начальник полиции Оттавы Питер Слоли назвал акцию "осадой" города и призвал к дополнительному выделению ресурсов правоохранителям, чтобы положить конец протестам.

"Это угроза демократии, это общенациональное восстание, это безумие", — сказал полицейский.

Министр транспорта Омар Альгабра, призвал протестующих разойтись по домам.

"Протестующие в Оттаве добились своего. Вся страна услышала их точку зрения", — констатировал чиновник.

Премьер-минист Канады Джастин Трюдо, заявил, что протестующие представляют лишь "маргинальное меньшинство". Тем не менее, он исключил использование войск против митингующих в столице.

Между тем, полицейские в других канадских городах извлекли уроки из затруднительного положения Оттавы и разработали стратегии для защиты ключевой инфраструктуры, в частности, жизненно важных транспортных линий. Также приняты меры по охране общественного порядка. В Торонто полиция установила блокпосты по всему центру города, не давая протестующим на грузовиках и легковых автомобилях въезжать в город.

Что за акция "Конвой свободы"?

"Конвой свободы" (Freedom Convoy) – протесты в Канаде в январе-феврале 2022 года, которые начались с выступления водителей грузовиков против паспортов вакцинации. Они вспыхнули после того, как 15 января вступило в силу распоряжение правительства страны о требовании паспорта вакцинации при пересечении границы с США. По данным данным организации водителей грузовиков Canadian Trucking Alliance (CTA), 85% из 120 тысяч канадских водителей грузовиков вакцинированы. Конвой находился в недельном путешествии по Канаде, прежде чем прибыл в столицу страны Оттаву и начал там долгосрочную акцию, которая к теперешнему моменту длятся вторую неделю.

Напомним, Илон Маск отреагировал на заморозку сбора средств для "Конвоя свободы". Он назвал краудфандинговую платформу GoFundMe, которая осуществляла сбор средств для канадских демонстрантов "профессиональными ворами".

Напомним, жителю Квебека запретили видеться с сыном из-за того, что он невакцинирован. Судья акцентировал внимание на вспышке нового штамма коронавируса "Омикрон".