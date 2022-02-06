"Конвой свободи" продовжує блокаду Оттави: в інших містах Канади чекають на те ж саме (відео)

Протести проти санітарно-карантинних норм у країні набувають все більших масштабів, а характер вимог все більш політизований.

Акція "Конвой свободи", який розпочинався як протест далекобійників проти карантинних норм, давно вийшов за початкові рамки своїх вимог. Тепер серед організаторів протесту — представники праворадикальних кіл, які вимагають повалення уряду, антивакцинатори, релігійні фундаменталісти та деякі особи, погляди яких викликають занепокоєння і у правих, і лівих, повідомляє Aljazeera.

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5 січня близько 5000 людей провели демонстрацію в Оттаві, кілька сотень мітингувальників зібралися в Торонто, а також у Квебеку, Фредеріктоні та Вінніпезі. Цього тижня мітинги також заплановані у Регіні, Едмонтоні, Ванкувері, Вікторії та на прикордонному переході США у Куттсі, Альта.

[ + – ] Фото: Al Jazeera. Протести охоплюють дедалі більше міст Канади

"Ми всі втомилися від мандатів, залякування, життя в одній великій в'язниці. Ми просто хочемо повернутися до нормального життя без необхідності вводити у свої вени отруту, яку вони називають вакцинами", — кажуть протестувальники.

Акція протесту в Оттаві триває восьмий день і має мирний характер. Демонстранти грілися біля вогнищ, смажили хот-доги та роздавали випічку всім охочим. Дітям спорудили надувні атракціони, а дорослі махали канадськими прапорами та кричали антиурядові гасла. Двоє вершників проїхали містом, один із яких ніс прапор на підтримку колишнього президента США Дональда Трампа. Справа в тому, що Трамп позитивно висловився на адресу протестувальників, заявивши, що політика Джастіна Трюдо руйнує країну.

[ + – ] Фото: Al Jazeera. Двоє мітингувальників проїхали містом на конях

Цікаво, що жителі Оттави не підтримують акцію, бо втомились від хаосу, який протести принесли на їхні вулиці. Вони подали колективний позов, вимагаючи від організаторів акції 10 млн. канадських доларів (8 млн. доларів). У суботу вони навіть вийшли на контрпротест із плакатами "Ідіть додому, будь ласка!", адресованим учасникам "Конвою свободи".

[ + – ] Фото: Al Jazeera. Жителі оттави незадоволені хаосом, який протестанти влаштували на вулицях міста

Що каже влада?

Поліція стверджує, що добре організована блокада Оттави частково фінансувалася мешканцями США, які співчувають канадським протестантам. Начальник поліції Оттави Пітер Слолі назвав акцію "облогою" міста та закликав до додаткового виділення ресурсів правоохоронцям, щоб покласти край протестам.

"Це загроза демократії, це загальнонаціональне повстання, це божевілля", — сказав поліцейський.

Міністр транспорту Омар Альгабра закликав протестувальників розійтися по будинках.

"Протестувальники в Оттаві досягли свого. Вся країна почула їхню точку зору", — констатував чиновник.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що протестувальники представляють лише "маргінальну меншість". Проте він виключив використання військ проти мітингувальників у столиці.

Тим часом, поліцейські в інших канадських містах здобули уроки із скрутного становища Оттави та розробили стратегії для захисту ключової інфраструктури, зокрема, життєво важливих транспортних ліній. Також вжито заходів щодо охорони громадського порядку. У Торонто поліція встановила блокпости по всьому центру міста, не даючи протестувальникам на вантажівках та легкових автомобілях в'їжджати до міста.

Що за акція "Конвой свободи"?

"Конвой свободи" (Freedom Convoy) – протести в Канаді у січні-лютому 2022 року, які розпочалися з виступу водіїв вантажівок проти паспортів вакцинації. Вони спалахнули після того, як 15 січня набуло чинності розпорядження уряду країни про вимогу паспорта вакцинації під час перетину кордону зі США. За даними організації водіїв вантажівок Canadian Trucking Alliance (CTA), 85% з 120 тисяч канадських водіїв вантажівок вакциновані. Конвой перебував у тижневій подорожі Канадою, перш ніж прибув до столиці країни Оттаву і розпочав там довгострокову акцію, яка до теперішнього моменту триває другий тиждень.

Нагадаємо, Ілон Маск відреагував на заморожування збору коштів для "Конвою свободи". Він назвав краудфандингову платформу GoFundMe, яка здійснювала збір коштів для канадських демонстрантів "професійними злодіями".

Нагадаємо, жителеві Квебека заборонили бачитися із сином через те, що він невакцинований. Суддя наголосив на спалаху нового штаму коронавірусу "Омікрон".