У Оттаві ввели режим НС через масові протести далекобійників

Мер столиці Канади заявив, що демонстрантів більше, ніж поліцейських і що влада втратила контроль над містом.

Мер Оттави Джим Вотсон оголосив надзвичайний стан у місті через масові протести далекобійників проти "ковидних" обмежень. Таке повідомлення було опубліковано на сайті адміністрації столиці Канади.

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Джим Вотсон заявив, що місто "цілком вийшло з-під контролю", а кількість демонстрантів акції "Конвой свободи" перевищує чисельність поліцейських у місті.

"Очевидно, що ми в меншості, і ми програємо цю битву. Це має бути звернене назад — ми повинні повернути наше місто", — сказав мер.

За його словами, протести становлять загрозу безпеці для мешканців. Також Вотсон сказав, що владі надходили повідомлення про напади в місті на расовому ґрунті.

Мер не повідомив конкретних подробиць про те, які надзвичайні заходи він може запровадити у місті. Поліція Оттави заявила про можливі арешти тих, хто спробує допомогти протестувальникам, наприклад, доставляючи їм паливо, туалетний папір або їжу.

Наразі центр Оттави паралізований автомобілями та наметами, які перекривають дороги.

Акцію протесту "Конвой свободи" було викликано запровадженням у січні правила обов'язкової вакцинації всіх далекобійників, які перетинають кордон США та Канади. Варто зазначити, що за даними організації водіїв вантажівок Canadian Trucking Alliance (CTA), 85% із 120 тисяч канадських дальнобійників вакциновано.

Недавнє опитування громадської думки показало, що 68% канадців вважають, що у них "дуже мало спільного" з протестувальниками. 32% респондентів підтримали учасників акцій.

Як раніше повідомляв Фокус, акція "Конвой свободи" давно вийшла за початкові межі своїх вимог. Тепер серед організаторів протесту — представники праворадикальних кіл, які вимагають повалення уряду, антивакцинатори та релігійні фундаменталісти.