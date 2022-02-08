В США осудили 80-летнюю монахиню-игроманку за кражу $800 000 у католической школы

Бывшая директор школы призналась в мошенничестве, отмывании денег и проигрыше школьных средств в казино.

7 февраля в США осудили 80-летнюю монахиню за кражу более 800 000 долларов из фондов католической школы, где она была директором. Ее осудили на год заключения в федеральной тюрьме. Об этом сообщает ABCNews.

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Монахиня Мэри Маргарет Кройпер призналась в краже денег с 2008 по 2018 год, когда она была директором католической школы Святого Джеймса в Торрансе, пригороде Лос-Анджелеса.

[ + – ] Католическая школа св. Джеймса. Фото: Scott Varley, Daily Breeze/SCN

Как сообщила прокуратура, монахиня признала, что она присвоила себе пожертвования на школу, которые предназначались на оплату за обучение. Монахиня также призналась, что она перенаправляла деньги на оплату личных расходов, в том числе крупные на азартные игры в казино.

В июле 2021 года она признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств и в отмывании денег.

Судья окружного суда США Отис Д. Райт II также приказал Кройпер выплатить школе около 835 000 долларов в качестве компенсации.

"Я согрешила, я нарушила закон, и у меня нет оправданий. Мои действия были нарушением моих клятв, моих заповедей, закона и, прежде всего, священного доверия, которое многие возложили на меня". — прокомментировала Кройпер свой приговор.

Как ранее сообщал Фокус, отца певицы Бритни Спирс Джейми Спирса будут судить за слежку за дочерью и растрату ее денег. По подсчетам, за 13 лет попечительства над Бритни ее отец потратил более 36 миллионов долларов, 6,3 млн из которых ушли на кулинарное шоу Джейми Спирса "Cookin' Cruzin' and Chaos with Jamie Spears".