У США засудили 80-річну черницю-ігроманку за крадіжку $800 000 у католицької школи

Колишня директорка школи зізналася в шахрайстві, відмиванні грошей та програші шкільних коштів у казино.

7 лютого в США засудили 80-річну черницю за крадіжку понад 800 000 доларів із фондів католицької школи, де вона була директоркою. Її засудили до року ув'язнення у федеральній в'язниці. Про це повідомляє ABCNews.

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Черниця Мері Маргарет Кройпер зізналася в крадіжці грошей із 2008 по 2018 рік, коли вона була директоркою католицької школи Святого Джеймса в Торрансі, передмісті Лос-Анджелеса.

[ + – ] Католицька школа св. Джеймса. Фото: Scott Varley, Daily Breeze/SCN

Як повідомила прокуратура, черниця визнала, що вона привласнила собі пожертвування на школу, які призначалися на оплату за навчання. Черниця також зізналася, що вона перенаправляла гроші на оплату особистих витрат, у тому числі великі на азартні ігри до казино.

У липні 2021 року вона визнала себе винною в шахрайстві з використанням електронних засобів і у відмиванні грошей.

Суддя окружного суду США Отіс Д. Райт II також наказав Кройпер виплатити школі близько 835 000 доларів як компенсацію.

"Я згрішила, я порушила закон, і в мене немає виправдань. Мої дії були порушенням моїх клятв, моїх заповідей, закону і, насамперед, священної довіри, яку багато хто поклав на мене", — прокоментувала Кройпер свій вирок.

Як раніше повідомляв Фокус, батька співачки Брітні Спірс Джеймі Спірса судитимуть за стеження за дочкою та розтрату її грошей. За підрахунками, за 13 років піклування над Брітні її батько витратив понад 36 мільйонів доларів, 6,3 млн із яких пішли на кулінарне шоу Джеймі Спірса Cookin' Cruzin' and Chaos with Jamie Spears.