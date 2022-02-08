В США закроют Центр сохранения бабочек из-за теории заговора фанатов Трампа

В Центре считают, что они стали жертвами нападок из-за того, что не позволили строить на своей территории пограничную "Стену Трампа".

Центр сохранения бабочек в техасском городе Мишн на границе с Мексикой закрывается на неопределенный срок из-за угроз нападения со стороны ультраправых сторонников Дональда Трампа. Они обвиняют центр в торговле людьми. Об этом сообщает CBC.

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Сотрудники Центра бабочек говорят, что они столкнулись с преследованием, угрозами и одним нападением. Они заявляют, что стали жертвой конспирологических обвинений со стороны сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, которые обвиняют Центр в поддержке "нелегальной иммиграции, торговли женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации".

"Это ужасно, неожиданно и ужасно тревожно. Наша миссия потеряна. Наша миссия — экологическое просвещение и сохранение". — сказала Марианна Тревиньо-Райт, исполнительный директор центра.

[ + – ] Марианна Тревиньо-Райт. Фото: John L. Mone/The Associated Press

Истинная причина давления, считает Тревиньо-Райт, заключается в том, что Центр пытался помешать администрации бывшего президента США Дональда Трампа использовать свою землю для строительства части стены на границе с Мексикой.

Мишенью для атак сторонников Трампа Центр бабочек стал в 2017 году. Именно тогда некоммерческая организация подала иск против администрации Трампа, чтобы предотвратить строительство пограничной стены на территории Центра.

Ситуация обострилась в 2019 году, когда Брайан Колфадж, основатель организации по сбору средств We Build the Wall (Мы строим стену), опубликовал серию твитов и постов в Facebook, обвинив Центр бабочек в открытой поддержке нелегальной иммиграции в США и торговли людьми. После этих публикаций в адрес Центра в соцсетях стали писать сообщения с оскорблениями и угрозами.

Обвинения в "работорговле" даже проверила местная полиция, но отклонила их из-за отсутствия доказательств. Тем не менее сторонники Трампа и его стены продолжают обвинять Центр бабочек.

В 2019 году Центр подал один иск против We Build the Wall, заявив о клевете со стороны Колфаджа. Этот судебный процесс продолжается до сих пор.

"Это просто откровенная ложь, и это ложь, которую пропагандируют политические деятели для продвижения своих планов", — сказал Тревиньо-Райт.

По ее словам, решение о закрытии на неопределенный срок было принято после митинга сторонников Трампа возле Центра в январе. Тогда, говорит Тревиньо-Райт, Центр подвергся нападению со стороны кандидата в конгресс от штата Вирджиния Кимберли Лоу. По словам директора, Лоу и еще одна женщина ворвались в Центр, требуя свободного доступа к его территории, чтобы они могли "наблюдать, как нелегалы ​​переплывают на плотах".

Из-за постоянных обвинений и угроз Североамериканская ассоциация бабочек (NABA), объявила, что Центр в Мишне останется закрытым для публики "на ближайшее будущее".

"Безопасность наших сотрудников и посетителей является нашей главной заботой. Мы с нетерпением ждем открытия в ближайшее время, когда власти и специалисты, которые помогают нам ориентироваться в этой ситуации, дадут нам зеленый свет", — заявил президент NABA Джеффри Глассберг.

Национальный центр бабочек в городе Мишн позиционирует себя как "одно из самых популярных туристических мест" в долине приграничной с Мексикой реки Рио-Гранде, ежегодно принимая тысячи посетителей, многие из которых — школьники, которых привозят на экскурсии.

Напомним, в Оттаве ввели в городе режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов дальнобойщиков, праворадикалов, антивакцинаторов и религиозных фундаменталистов. Власти признали, что потеряли контроль над ситуацией в столице Канады.