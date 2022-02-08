У США закриють Центр збереження метеликів через теорію змови фанатів Трампа

У Центрі вважають, що вони стали жертвами нападок через те, що не дозволили будувати на своїй території прикордонну "Стіну Трампа".

Центр збереження метеликів у техаському місті Мішн на кордоні з Мексикою закривається на невизначений термін через gjгрози нападу з боку ультраправих прихильників Дональда Трампа. Вони звинувачують центр у торгівлі людьми. Про це повідомляє CBC.

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Співробітники Центру метеликів кажуть, що вони зіткнулися з переслідуванням, погрозами та одним нападом. Вони заявляють, що стали жертвою конспірологічних звинувачень з боку прихильників колишнього президента США Дональда Трампа, які звинувачують Центр у підтримці "нелегальної імміграції, торгівлі жінками та дітьми з метою сексуальної експлуатації".

"Це жахливо, несподівано та тривожно. Наша місія втрачена. Наша місія — екологічна освіта та збереження". — сказала Маріанна Тревіньо-Райт, виконавчий директор центру.

[ + – ] Маріанна Тревіньо-Райт. Фото: John L. Mone/The Associated Press

Справжня причина тиску, вважає Тревіньо-Райт, полягає в тому, що Центр намагався завадити адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа використати свою землю для будівництва частини стіни на кордоні з Мексикою.

Мішенню для атак прихильників Трампа Центр метеликів став у 2017 році. Саме тоді некомерційна організація подала позов проти адміністрації Трампа, щоб запобігти будівництву прикордонної стіни на території Центру.

Ситуація загострилася у 2019 році, коли Браян Колфадж, засновник організації зі збору коштів We Build the Wall (Ми будуємо стіну), опублікував серію твітів та постів у Facebook, звинувативши Центр метеликів у відкритій підтримці нелегальної імміграції у США та торгівлі людьми. Після цих публікацій на адресу Центру в соцмережах стали писати повідомлення із образами та погрозами.

Звинувачення у "работоргівлі" навіть перевірила місцева поліція, але відхилила їх через відсутність доказів. Проте прихильники Трампа та його стіни продовжують звинувачувати Центр метеликів.

У 2019 році Центр подав один позов проти We Build the Wall, заявивши про наклеп з боку Колфаджа. Цей судовий процес триває й досі.

"Це просто відверта брехня, і це брехня, яку пропагують політичні діячі для просування своїх планів", — сказала Тревіньо-Райт.

За її словами, рішення про закриття на невизначений термін ухвалили після мітингу прихильників Трампа біля Центру у січні. Тоді, каже Тревіньо-Райт, Центр зазнав нападу з боку кандидатки в конгрес від штату Вірджинія Кімберлі Лоу. За словами директорки, Лоу та ще одна жінка увірвалися до Центру, вимагаючи вільного доступу до його території, щоб вони могли "спостерігати, як нелегали перепливають на плотах".

Через постійні звинувачення та погрози Північноамериканська асоціація метеликів (NABA), оголосила, що Центр у Мішні залишиться закритим для публіки "на найближче майбутнє".

"Безпека наших співробітників і відвідувачів є нашою головною турботою. Ми з нетерпінням чекаємо відкриття найближчим часом, коли влада і фахівці, які допомагають нам орієнтуватися в цій ситуації, дадуть нам зелене світло", — заявив президент NABA Джеффрі Глассберг.

Національний центр метеликів у місті Мішн позиціонує себе як "одне з найпопулярніших туристичних місць" у прикордонній долині з Мексикою річки Ріо-Гранде, щорічно приймаючи тисячі відвідувачів, багато з яких — школярі, яких привозять на екскурсії.

Нагадаємо, в Оттаві запровадили у місті режим надзвичайного стану через масові протести далекобійників, праворадикалів, антивакцинаторів та релігійних фундаменталістів. Влада визнала, що втратила контроль над ситуацією в столиці Канади.