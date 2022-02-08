В Индонезии спасли крокодила, который 5 лет плавал с шиной от мотоцикла (фото, видео)

Зоозащитники допускают, что кто-то злонамеренно заманил крокодила в ловушку, пытаясь сделать его домашним животным.

В индонезийском городе Палу на острове Сулавеси зоозащитники освободили крокодила, которому на протяжении 5 лет пришлось плавать с шиной от мотоцикла на шее. Об этом сообщает The Guardian.

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Сотрудники организации, занимающейся вопросами охраны окружающей среды, с 2016 года пытались помочь и освободить крокодила. Все их усилия оказывались напрасными.

В конечном счете 5-метровой рептилии, которая регулярно выползала позагорать на берег местной реки, помог местный житель. Он на протяжении трех недель пытался поймать крокодила. Наконец, усилиями группы из более чем 20 человек животное вытащил на берег и освободили от шины. Куриное мясо использовалось в качестве приманки.

Крокодил был тяжелым, веревки, которыми его тянули, рвались, наконец, спасатели выбрали веревки покрепче — те, которыми привязывают лодки.

"Просто хотел ему помочь, не люблю, когда животные страдают и попадают в ловушки. Все были обессилены, мокрые от пота", — объяснил спаситель рептилии, которую в дальнейшем выпустили обратно в реку.

Зоозащитники допускают, что кто-то злонамеренно заманил крокодила в ловушку, пытаясь и оставить как домашнее животное.

"Вчера был исторический день для нас, мы рады, что крокодилу, наконец-то, удалось помочь, мы ценим усилия местных жителей, которые оказались небезразличными по отношению к дикой фауне", — заявил Хасмуни Хамса, глава местной зоозащитной организации.

В 2020 году об этом крокодиле писала местная пресса, поскольку правительство пообещало вознаграждение людям, которые смогут поймать рептилию и снять шину, но в дальнейшем "конкурс" отменили из-за опасений, связанных с безопасностью животного.

Но сейчас чиновники все же решили отметить заслуги человека, который помог животному выбраться из ловушки.

Напомним, что в Колорадо дикий олень 2 года ходил с автомобильной покрышкой на шее. Работникам зоозащитной организации удалось поймать животное только с четвертой попытки. Вес покрышки с мусором внутри оказался достаточно тяжелым — около 16 кг.

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