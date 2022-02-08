В Індонезії врятували крокодила, який 5 років плавав із шиною від мотоцикла (фото, відео)

Зоозахисники припускають, що хтось зловмисно заманив крокодила у пастку, намагаючись зробити його домашньою твариною.

В індонезійському місті Палу на острові Сулавесі зоозахисники звільнили крокодила, котрому протягом 5 років довелося плавати з шиною від мотоцикла на шиї. Про це повідомляє The Guardian.

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Співробітники організації, яка займається питаннями охорони навколишнього середовища, з 2016 року намагалися допомогти та звільнити крокодила. Усі їхні зусилля були марними.

Зрештою, 5-метровій рептилії, яка регулярно виповзала позасмагати на берег місцевої річки, допоміг місцевий житель. Він упродовж трьох тижнів намагався зловити крокодила. Нарешті, зусиллями групи з понад 20 людей тварину витягла на берег і звільнили від шини. Куряче м'ясо використовувалося як приманка.

Крокодил був важким, мотузки, якими його тягли, рвалися, нарешті, рятувальники вибрали міцніші мотузки — ті, якими прив'язують човни.

"Просто хотів йому допомогти, не люблю, коли тварини страждають і потрапляють у пастки. Усі були знесилені, мокрі від поту", — пояснив рятівник рептилії, яку надалі випустили назад у річку.

Зоозахисники припускають, що хтось зловмисно заманив крокодила у пастку, намагаючись залишити його як домашню тварину.

"Учора був історичний день для нас, ми раді, що крокодилу нарешті вдалося допомогти, ми цінуємо зусилля місцевих жителів, які виявилися небайдужими до дикої фауни", — заявив Хасмуні Хамса, голова місцевої зоозахисної організації.

У 2020 році про цього крокодила писала місцева преса, оскільки уряд пообіцяв винагороду людям, які зможуть упіймати рептилію та зняти шину, але надалі "конкурс" скасували через побоювання, пов'язані з безпекою тварини.

Але наразі чиновники все ж таки вирішили відзначити заслуги людини, яка допомогла тварині вибратися з пастки.

Нагадаємо, що в Колорадо дикий олень 2 роки ходив з автомобільною покришкою на шиї. Працівникам зоозахисної організації вдалося впіймати тварину лише з четвертої спроби. Вага покришки зі сміттям усередині виявилася досить важкою — близько 16 кг.

Раніше Фокус повідомляв, що в США бурий ведмідь став зіркою соцмереж, після того як влаштував барліг під порогом житлового будинку. Місцева влада вирішила не турбувати тварину в період сплячки, оскільки зараз він не становить небезпеки. Фотографії клишоногого розлетілися по соцмережах і набрали безліч лайків.