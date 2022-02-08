Немецкий художник разместит на границе Украины и РФ "примирительный танк" (фото)

Арт-объект появится на границе двух стран уже в марте текущего года. В акции также примут участие художники из Украины и России.

Художник из Германии Михаэль Фишер создает арт-объект в цветах украинского и российского флагов, который символизирует единство и понимание. Немец планирует провести антивоенную акцию, в которой примут участие и другие художники, сообщает Deutsche Welle.

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Михаэль Фишер назвал свое творение "Frühlingspanzer", что дословно означает "Весенний танк".

"Это актуально и для российско-украинского конфликта. Россия — территория, Украина — территория, но существует немецкое пространство, американское пространство. Все это должно функционировать вместе, а не быть направленным друг против друга", — прокомментировал свое видение ситуации художник.

По плану, художник закончит работу над арт-объектом уже через 10 дней. В начале марта Михаэль Фишер планирует провести мирную акцию, в которой также примут участие украинские и российские художники.

Основой "Frühlingspanzer" стал настоящий боевой британский танк. Но идея не новая: еще в 2007 году Фишер впервые расписал военную технику, которую размещал как арт-объект возле Бранденбургских ворот в Берлине.

[ + – ] Старый британский танк превращается в произведение искусства

[ + – ] В планах Фишера - мирная акция на границе Украины и России.

Михаэль Фишер родился в Лейпциге. Он создает скульптуры, расписывает фасады, мосты и детские площадки. Среди работ художника — роспись в Дрезденском техническом университете и фонтан Comic-Brunnen во Франкфурте-на-Одре.

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