Німецький художник розмістить на кордоні України та РФ "танк примирення" (фото)

Арт-об'єкт з'явиться на кордоні двох країн уже в березні цього року. В акції також візьмуть участь художники з України та Росії.

Художник із Німеччини Міхаель Фішер створює арт-об'єкт у кольорах українського та російського прапорів, який символізує єдність та розуміння. Німець планує провести антивоєнну акцію, у якій візьмуть участь інші художники, повідомляє Deutsche Welle.

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Міхаель Фішер назвав свій витвір "Frühlingspanzer", що буквально означає "Весняний танк".

"Це актуально і для російсько-українського конфлікту. Росія — територія, Україна — територія, але існує німецький простір, американський простір. Усе це має функціонувати разом, а не бути спрямованим одне проти одного", — прокоментував своє бачення ситуації художник.

За планом художник закінчить роботу над арт-об'єктом уже через 10 днів. На початку березня Міхаель Фішер планує провести мирну акцію, у якій також візьмуть участь українські та російські художники.

Основою "Frühlingspanzer" став справжній бойовий британський танк. Але ідея не нова: ще 2007 року Фішер вперше розписав військову техніку, яку розміщував як арт-об'єкт біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.

[ + – ] Старий британський танк перетворюється на витвір мистецтва

[ + – ] У планах Фішера – мирна акція на кордоні України та Росії.

Міхаель Фішер народився у Лейпцигу. Він створює скульптури, розписує фасади, мости та дитячі майданчики. Серед робіт художника – розпис у Дрезденському технічному університеті та фонтан Comic-Brunnen у Франкфурті-на-Одрі.

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