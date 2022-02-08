В парламенте Словакии депутат осквернил флаг Украины (видео)

В ходе заседания часть депутатов пытались сорвать принятие оборонного соглашения с США. А депутат Андрей Медвецкий даже облил флаг Украины, который его коллеги вынесли к трибуне.

Депутат словацкого парламента Андрей Медвецкий облил флаг Украины водой, а его однопартиец скомкал его и пытался порвать. Инцидент произошел сегодня, 8 февраля, во время внеочередного заседания законодательного органа, на котором депутаты планировали утвердить оборонное соглашение с США, сообщает словацкое издание Hospodárske noviny.

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Некоторые оппозиционные партии выступили против нового соглашения. Депутаты от правой "Народной партии Наша Словакия" активно срывали заседание и не давали выступать представителям провластных партий.

Двое депутатов из "Народной партии Наша Словакия" Петер Крупа и Андрей Медвецкий заблокировали трибуну, и растянули перед микрофоном флаг Словакии.

Представители провластной партии "Свобода и солидарность" (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жияк также вышли к трибуне и в свою очередь развернули флаг Украины.

В ответ на это депутат Медвецкий взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины и парламентариев, которые его держали.

Депутаты с украинским флагом стряхнули с него воду и продолжили стоять рядом с трибуной. После этого представители "Народной партии Наша Словакия" Марек Котлеба и Станислав Мизик грубо отобрали флаг Украины у коллег и дали пощечину Жияку. Спикер объявил перерыв в заседании.

Мирослав Жияк заявил, что собирается обращаться в полицию с заявлением о похищении флага.

Ультраправый политик Андрей Медвецкий похоже, не сожалеет о содеянном, и считает неправыми оппонентов с SaS.

"Ощущение, когда считаешь себя знатоком международных отношений и при попытке поддержать Украину ты наоборот вывешиваешь их национальный флаг. Эксперты SaS Циганикова и Жияк заслуживают аплодисментов за свою работу. Члены правящей коалиции смеются над всей Словакией", — написал Медвецкий в Facebook.

Отметим, что в МИД Украины на данный момент никак не отреагировали на инцидент в парламенте Словакии.

Напомним, что, согласно соцопросам, около 44% словаков считают НАТО виновником роста напряженности на границах Украины. При этом только 34% граждан Словакии обвиняют в этом Россию.

В то же время, Словакия разместит у себя войска НАТО, несмотря на нежелание общества, заявляют представители власти.