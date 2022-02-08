У парламенті Словаччини депутат осквернив прапор України (відео)

Під час засідання частина депутатів намагалася зірвати ухвалення оборонної угоди із США. А депутат Андрій Медвецький навіть облив прапор України, котрий його колеги винесли до трибуни.

Депутат словацького парламенту Андрій Медвецький облив прапор України водою, а його однопартієць зібгав його і намагався порвати. Інцидент стався сьогодні, 8 лютого, під час позачергового засідання законодавчого органу, на якому депутати планували затвердити оборонну угоду із США, повідомляє словацьке видання Hospodárske noviny.

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Деякі опозиційні партії виступили проти нової угоди. Депутати від правої "Народної партії Наша Словаччина" активно зривали засідання та не давали виступати представникам провладних партій.

Двоє депутатів із "Народної партії Наша Словаччина" Петер Крупа та Андрій Медвецький заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини.

Представники провладної партії "Свобода та солідарність" (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк також вийшли до трибуни та у свою чергу розгорнули прапор України.

У відповідь на це депутат Медвецький взяв пляшку води та почав обливати прапор України та парламентарів, які його тримали.

Депутати з українським прапором струсили з нього воду і продовжили стояти поряд із трибуною. Після цього представники "Народної партії Наша Словаччина" Марек Котлеба та Станіслав Мізік грубо відібрали прапор України у колег та дали ляпас Жіяку. Спікер оголосив перерву у засіданні.

Мирослав Жіяк заявив, що збирається звертатися до поліції із заявою про викрадення прапора.

Ультраправий політик Андрій Медвецький, схоже, не шкодує про скоєне, і вважає неправими опонентів із SaS.

"Відчуття, коли вважаєш себе знавцем міжнародних відносин і при спробі підтримати Україну ти навпаки вивішуєш їхній національний прапор. Експерти SaS Циганікова і Жіяк заслуговують на оплески за свою роботу. Члени керівної коаліції сміються з усієї Словаччини", — написав Медвецький у Facebook.

Зазначимо, що в МЗС України наразі ніяк не відреагували на інцидент у парламенті Словаччини.

Нагадаємо, що, згідно із соцопитуваннями, близько 44% словаків вважають НАТО винуватцем зростання напруженості на кордонах України. При цьому лише 34% громадян Словаччини звинувачують у цьому Росію.

У той же час Словаччина розмістить у себе війська НАТО, незважаючи на небажання суспільства, заявляють представники влади.