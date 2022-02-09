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В Африке из-за засухи голодают 13 млн людей - ООН (фото)

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Засуха, Сомали, Эфиопия, Кения, ООН, голод
Фото: Associated Press | Засуха в Сомали, Эфиопии и Кении.

ООН оценивает уровень голода в регионах как очень высокий. Люди покидают свои дома, чтобы выжить.

Около 13 миллионов человек столкнулись с сильным голодом из-за засухи в Сомали, Эфиопии и Кении. Как сообщается во Всемирной продовольственной программе ООН, такая продолжительная нехватка воды в регионах наблюдается впервые с 1981 года, пишет Associated Press.

В ООН призвали немедленно помочь жителям Восточной Африки для предотвращения крупного гуманитарного кризиса. Засуха сильно отразилась на скотоводческих и фермерских предприятиях на юге и юго-востоке Эфиопии, севере Кении и центральной части Сомали.

Во Всемирной продовольственной программе заявили, что для помощи наиболее пострадавшим, а это 4,5 млн человек, необходимо 327 миллионов долларов:

"Три неудачных сезона дождей уничтожили посевы. Кроме того, засуха вызвала аномально высокую смертность среди скота. Нехватка воды и пастбищ заставляет местных жителей покинуть свои дома ,а это приводит к усилению конфликтов между общинами", — идется в заявлении Всемирной продовольственной программы.

Агентство ООН по делам детей заявило, что уже в марте более 6 млн жителей Эфиопии будут нуждаться в срочной гуманитарной помощи. К слову, в Сомали такой момент уже настал: гуманитарная поддержка срочно необходима около 7 млн человек.

Засуха, Сомали, Эфиопия, Кения, ООН, голод
В лагере распределяют пшеницу среди пострадавших от засухи
Засуха, Сомали, Эфиопия, Кения, ООН, голод
Для помощи наиболее пострадавшим необходимо 327 миллионов долларов
Засуха, Сомали, Эфиопия, Кения, ООН, голод
Аномальная погода вызвала высокую смертность среди скота
Засуха, Сомали, Эфиопия, Кения, ООН, голод
В Сомали срочная гуманитарная помощь нужна 7 млн человек
Засуха, Сомали, Эфиопия, Кения, ООН, голод
Такая засуха в регионах наблюдается впервые с 1981 года
Засуха, Сомали, Эфиопия, Кения, ООН, голод
Засуха, Сомали, Эфиопия, Кения, ООН, голод
Засуха, Сомали, Эфиопия, Кения, ООН, голод
Засуха, Сомали, Эфиопия, Кения, ООН, голод
Засуха, Сомали, Эфиопия, Кения, ООН, голод

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Нигерии разворачивается битва кочевников и земледельцев за плодородную почву. Озеро Чад скоропостижно уменьшается, а земля превращается в песок.