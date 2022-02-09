В Африке из-за засухи голодают 13 млн людей - ООН (фото)

ООН оценивает уровень голода в регионах как очень высокий. Люди покидают свои дома, чтобы выжить.

Около 13 миллионов человек столкнулись с сильным голодом из-за засухи в Сомали, Эфиопии и Кении. Как сообщается во Всемирной продовольственной программе ООН, такая продолжительная нехватка воды в регионах наблюдается впервые с 1981 года, пишет Associated Press.

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В ООН призвали немедленно помочь жителям Восточной Африки для предотвращения крупного гуманитарного кризиса. Засуха сильно отразилась на скотоводческих и фермерских предприятиях на юге и юго-востоке Эфиопии, севере Кении и центральной части Сомали.

Во Всемирной продовольственной программе заявили, что для помощи наиболее пострадавшим, а это 4,5 млн человек, необходимо 327 миллионов долларов:

"Три неудачных сезона дождей уничтожили посевы. Кроме того, засуха вызвала аномально высокую смертность среди скота. Нехватка воды и пастбищ заставляет местных жителей покинуть свои дома ,а это приводит к усилению конфликтов между общинами", — идется в заявлении Всемирной продовольственной программы.

Агентство ООН по делам детей заявило, что уже в марте более 6 млн жителей Эфиопии будут нуждаться в срочной гуманитарной помощи. К слову, в Сомали такой момент уже настал: гуманитарная поддержка срочно необходима около 7 млн человек.

[ + – ] В лагере распределяют пшеницу среди пострадавших от засухи [ + – ] Для помощи наиболее пострадавшим необходимо 327 миллионов долларов [ + – ] Аномальная погода вызвала высокую смертность среди скота [ + – ] В Сомали срочная гуманитарная помощь нужна 7 млн человек [ + – ] Такая засуха в регионах наблюдается впервые с 1981 года

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Нигерии разворачивается битва кочевников и земледельцев за плодородную почву. Озеро Чад скоропостижно уменьшается, а земля превращается в песок.