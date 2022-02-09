В Африці через посуху голодують 13 млн людей — ООН (фото)

ООН оцінює рівень голоду в регіонах як дуже високий. Люди залишають свої будинки, щоб вижити.

Близько 13 мільйонів людей зіткнулися із сильним голодом через посуху в Сомалі, Ефіопії та Кенії. Як повідомляється у Всесвітній продовольчій програмі ООН, така тривала нестача води в регіонах спостерігається вперше з 1981 року, пише Associated Press.

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В ООН закликали негайно допомогти жителям Східної Африки запобігти великій гуманітарній кризі. Посуха сильно позначилася на скотарських і фермерських підприємствах на півдні та південному сході Ефіопії, півночі Кенії та центральній частині Сомалі.

У Всесвітній продовольчій програмі заявили, що для допомоги найбільш постраждалим, а це 4,5 млн людей, необхідно 327 мільйонів доларів.

"Три невдалі сезони дощів знищили посіви. Крім того, посуха викликала аномально високу смертність серед худоби. Нестача води та пасовищ змушує місцевих жителів покинути свої будинки, а це призводить до посилення конфліктів між громадами", — йдеться в заяві Всесвітньої продовольчої програми.

Агентство ООН у справах дітей заявило, що вже в березні понад 6 млн жителів Ефіопії потребуватимуть термінової гуманітарної допомоги. До речі, у Сомалі такий момент уже настав: гуманітарна підтримка терміново потрібна близько 7 млн людей.

[ + – ] У таборі розподіляють пшеницю серед постраждалих від посухи [ + – ] Для допомоги найбільш постраждалим потрібно 327 мільйонів доларів [ + – ] Аномальна погода викликала високу смертність серед худоби [ + – ] У Сомалі термінова гуманітарна допомога потрібна 7 млн людей [ + – ] Така посуха у регіонах спостерігається вперше з 1981 року.

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