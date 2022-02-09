Финский депутат подал в отставку после после скандального твита об Украине

Депутат написал, что Украина не сможет стать членом Североатлантического Альянса. Позже он обозначил, что имел в виду другое.

Депутат партии "Истинные финны" Мика Ниикко подал в отставку с должности Главы парламентского комитета по иностранным делам после заявления в Twitter, что Украина не может стать членом НАТО, сообщает издание Yle.

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Заявление Ниикко вызвало много эмоций и негативных комментариев в сторону автора. К тому же, слова депутата полностью противоречат официальной внешнеполитической позиции Финляндии.

В своем заявлении в соцсети Мика Ниикко заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен прямо сказать, что Украина не может стать членом Североатлантического Альянса. Позже уже бывший глава парламентского комитета по иностранным делам удалил твит и сообщил, что имел в виду другое: якобы в его заявлении шлось, что перспектива вступления Украины в НАТО "нереалистична":

"Уточнение. Конечно, я считаю что любая независимая страна может подавать заявку на членство в НАТО. В данный момент членство в НАТО для Украины, я понимаю, нереальное", — написал Ниикко.

Позже Мика Ниикко заявил, что подать в отставку было его личным решением. Он добавил, что твит о ситуации в Украине был преувеличен.

"Никто не говорил, что я должен уйти с поста. Лично я решил, что нужно перейти к другим задачам. У меня много работы в парламенте", — прокомментировал депутат.

Напомним, ранее Фокус писал, что Макрон сделал предложение Путину по Украине, несогласованные с НАТО. Предложение Макрона не поддерживается ни НАТО, ни Украиной.