Фінський депутат подав у відставку після скандального твіта про Україну

Депутат написав, що Україна не зможе стати членом Північноатлантичного Альянсу. Пізніше він зазначив, що мав на увазі інше.

Депутат партії "Істинні фіни" Міка Ніїкко подав у відставку з посади голови парламентського комітету із закордонних справ після заяви в Twitter, що Україна не може стати членом НАТО, повідомляє видання Yle.

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Заява Ніїкко викликала багато емоцій і негативних коментарів у бік автора. До того ж слова депутата повністю суперечать офіційній зовнішньополітичній позиції Фінляндії.

У своїй заяві в соцмережі Міка Ніїкко заявив, що президент Франції Емманюель Макрон має прямо сказати, що Україна не може стати членом Північноатлантичного Альянсу. Пізніше вже колишній глава парламентського комітету із закордонних справ видалив твіт і повідомив, що мав на увазі інше: нібито в його заяві йшлося, що перспектива вступу України в НАТО "нереалістична".

"Уточнення. Звичайно, я вважаю, що будь-яка незалежна країна може подавати заявку на членство в НАТО. Наразі членство в НАТО для України, я розумію, нереальне", — написав Нїїкко.

Пізніше Міка Ніїкко заявив, що подати у відставку було його особистим рішенням. Він додав, що твіт щодо ситуації в Україні був перебільшений.

"Ніхто не казав, що я маю піти з поста. Особисто я вирішив, що потрібно перейти до інших завдань. У мене багато роботи в парламенті", — прокоментував депутат.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Макрон зробив пропозиції Путіну щодо України, неузгоджені з НАТО. Пропозиція Макрона не підтримується ні НАТО, ні Україною.