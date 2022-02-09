Евро в огне: во Франции загорелась фабрика по производству денег (фото, видео)

По информации журналистов, в этой типографии ежегодно печатаются около 2,5 млрд банкнот евро и африканского франка.

В среду, 9 февраля, в городе Шамальер загорелась типография Банка Франции. 34 человека пострадали, 10 их них госпитализированы. Об этом сообщает Franceinfo.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как пишет издание, пожар начался в типографской лаборатории около 10:30 утра по местному времени (11.30 по Киеву). Пламя охватило крышу здания. Причина возгорания на данный момент неизвестна. По тревоге были подняты 70 пожарных, которые смогли локализовать огонь примерно через полтора часа.

По сообщению префектуры региона Пюи-де-Дом, где расположен Шамальер, из-за пожара легкие ранения получили 34 человека, 10 из них ( в том числе 2 пожарных) были госпитализированы в университетскую больницу Шамальера. Эвакуированы 387 сотрудников типографии. Власти также сообщили, что огонь не задел взрывоопасные химические реактивы, которые используются в типографии. Пострадали ли от огня напечатанные деньги неизвестно.

О полной ликвидации пожара также не сообщается, однако спасатели уверяют, что исключен любой риск распространения огня на другие здания города.

По информации местных журналистов, типография в Шамальере печатает банкноты евро (около половины всей продукции), а также франк КФА (финансового содружества Африки). Эта валюта находится в обращении 14 стран-бывших колоний Франции в Центральной и Западной Африке.

[ + – ] Горит крыша типографии. Фото: Solenne Barlot / FT

Ежегодно типография в Шамальере печатает около 2,5 миллиарда банкнот.

Как ранее сообщал Фокус, во Львовском музее народной архитектуры в "Шевченковский гай" полностью сгорела аутентичная Гуцульская хата XIX века и еще около 200 музейных экспонатов.