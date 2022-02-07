Во Львовском музее произошел пожар: сгорели две "Гуцульские хаты" XIX века (видео)

Сотрудники музея сообщили, что вместе с деревянными зданиями в огне погибло около 200 музейных экспонатов.

Во Львовском музее народной архитектуры в "Шевченковском гае" 6 февраля произошел пожар. Под открытым небом полностью сгорели два аутентичных экспоната "Гуцульская хата" XIX века, сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

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Информации о возгорании на территории музея народной архитектуры имени Климентия Шептицкого поступила около 2 часов ночи. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, которые немедленно приступили к тушению пожара. Сообщается, что спасатели боролись с огнем больше часа, и к 03:27 пожар был полностью ликвидирован.

По словам пожарных, пострадавших нет, однако спасти экспонаты не удалось, поскольку на момент приезда бригады спасателей деревянное сооружение было полностью охвачено огнем. Правоохранители рассматривают версию, что причиной возгорания стало небрежное обращение с огнем во время растапливания печи.

На данный момент полиция выясняет подробности инцидента и решает вопрос о его правовой классификации.

Что сообщили сотрудники музея?

Львовский музей народной архитектуры является одним из крупнейших музеев под открытым небом в Европе. На его территории находятся около 100 аутентичных экспонатов XVIII-XIX веков.

Как сообщает Facebook Львовского музея, в огне погибла гуцульская крепость из Криворовни — Гражда, которая представляет из себя высокий деревянный сруб, внутри которого находятся жилые строения и загоны для домашнего скота. Также вместе со строениями внутри Гражды сгорели около 200 различных музейных экспонатов.

[ + – ] Гуцульская Гражда

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