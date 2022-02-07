У Львівському музеї сталася пожежа: згоріли дві "Гуцульські хати" ХІХ століття (відео)

Співробітники музею повідомили, що разом із дерев'яними будинками у вогні загинуло близько 200 музейних експонатів.

У Львівському музеї народної архітектури у "Шевченківському гаї" 6 лютого сталася пожежа. Під відкритим небом повністю згоріли два автентичні експонати "Гуцульська хата" ХІХ століття, повідомляє пресслужба Нацполіції Львівської області.

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Інформація про спалах на території музею народної архітектури імені Климентія Шептицького надійшла близько 2-ї години ночі. На місце події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи, які негайно розпочали гасіння пожежі. Повідомляється, що рятувальники боролися з вогнем більше години, і до 03:27 пожежу було повністю ліквідовано.

За словами пожежників, постраждалих немає, проте врятувати експонати не вдалося, оскільки на момент приїзду бригади рятувальників дерев'яну споруду повністю охопив вогонь. Правоохоронці розглядають версію, що причиною займання стало недбале поводження з вогнем під час розтоплення печі.

Наразі поліція з'ясовує подробиці інциденту та вирішує питання щодо його правової класифікації.

Що повідомили працівники музею?

Львівський музей народної архітектури є одним із найбільших музеїв просто неба в Європі. На його території знаходяться близько 100 автентичних експонатів XVIII-XIX століть.

Як повідомляє Facebook Львівського музею, у вогні загинула гуцульська фортеця з Криворівні — Ґражда, яка являє собою високий дерев'яний зруб, усередині якого знаходяться житлові будівлі та загони для худоби. Також разом із будовами всередині Ґражди згоріло близько 200 різних музейних експонатів.

[ + – ] Гуцульська Ґражда

Раніше повідомлялося, що у Харкові сталася пожежа на території Благовіщенського собору. Як повідомили рятувальники, спалахнув одноповерховий господарський будинок, який знаходиться біля будівлі собору.

У Дніпровському районі Києва на території Гідропарку з горів один із найстаріших станцій прокату човнів у Києві клуб "Фрегат". Після прибуття рятувальники встановили, що спалах виник на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі на території яхт-клубу.