Євро у вогні: у Франції спалахнула фабрика з виробництва грошей (фото, відео)

За інформацією журналістів, у цій друкарні щороку друкуються майже 2,5 млрд банкнот євро й африканського франка.

У середу, 9 лютого, у місті Шамальєр спалахнула друкарня Банку Франції. 34 особи постраждали, 10 з них госпіталізовані. Про це повідомляє Franceinfo.

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Як пише видання, пожежа розпочалася у друкарській лабораторії приблизно о 10:30 ранку за місцевим часом (11:30 за Києвом). Полум'я охопило дах будівлі. Причина загоряння наразі невідома. По тривозі було піднято 70 пожежників, які змогли локалізувати вогонь приблизно через півтори години.

За повідомленням префектури регіону Пюї-де-Дом, де розташований Шамальєр, через пожежу легкі поранення отримали 34 особи, 10 з них (зокрема 2 пожежники) були госпіталізовані до університетської лікарні Шамальєра. Евакуйовано 387 співробітників друкарні. Влада також повідомила, що вогонь не зачепив вибухонебезпечні хімічні реактиви, які використовуються в друкарні. Чи постраждали від вогню надруковані гроші, невідомо.

Про повну ліквідацію пожежі також не повідомляється, проте рятувальники запевняють, що унеможливили будь-який ризик розповсюдження вогню на інші будівлі міста.

За інформацією місцевих журналістів, друкарня в Шамальєрі друкує банкноти євро (майже половину всієї продукції), а також франк КФА (фінансової співдружності Африки). Ця валюта знаходиться в обігу 14 країн-колишніх колоній Франції у Центральній і Західній Африці.

[ + – ] Горить дах типографіки. Фото: Solenne Barlot/FT

Щорічно друкарня у Шамальєрі друкує майже 2,5 мільярди банкнот.

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