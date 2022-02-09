Pfizer рассказала, сколько заработала на вакцине от коронавируса в прошлом году

Отчетность за IV квартал 2021 года обвалила котировки предприятия. А прогноз фармкомпании на 2022 год тоже не оправдал ожиданий экспертов.

Ведущий производитель вакцин от COVID-19, американская компания Pfizer в 2021 году увеличила выручку почти вдвое — до $81,3 млрд против $41,6 млрд в 2020 году. Значительную долю в этот показатель привнесли антикоронавирусные препараты (вакцина Comirnaty и новое лекарство Paxlovid). Без них выручка составила бы $44 млрд, следует из отчетности биотеха.

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В то же время за IV квартал прошлого года компания заработала $23,8 млрд, однако без учета вакцины и препарата Paxlovid выручка бы снизилась на 2%.

Также известно, что показатели Pfizer за IV квартал оказалась ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали ее на уровне $24,16 млрд. Финансовый прогноз фармкомпании на 2022 год тоже не оправдал ожиданий экспертов.

В прогнозе на 2022 год навели рекордные цифры: выручку на уровне от $98 млрд до $102 млрд, а скорректированную прибыль на акцию — от $6,35 до $6,55. Однако аналитики прогнозировали скорректированную прибыль на акцию в размере $6,65. Консенсус-прогноз по выручке составлял $106 млрд.

Прогноз усилил опасения инвесторов по поводу влияния конца пандемии коронавируса на перспективы Pfizer, несмотря на то что в этом году объем продаж продукции, не связанной с COVID-19, может составить $46 млрд, согласно прогнозу компании.

После выхода отчетности Pfizer за четвертый квартал и 2021 год 8 февраля, бумаги компании стремительно упали — на 6,6%, до $49,69. Позже акции компании отыграли часть падения, достигнув отметки $51,68, как свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Напомним, популярная вакцина от коронавируса Comirnaty, которая демонстрирует высокую эффективность против коронавируса, была разработана Pfizer совместно с биотехнологической компанией BioNTech с Германии.

Ранее Фокус сообщал, что Pfizer попросит разрешить вакцину против COVID-19 для детей в возрасте до 5 лет.