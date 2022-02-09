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Pfizer розповіла, скільки заробила на вакцині від коронавірусу минулого року

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Pfizer, вакцина
Pfizer розповіла, скільки заробила на вакцині від коронавірусу

Звітність за IV квартал 2021 року обвалила котирування підприємства. А прогноз фармкомпанії на 2022 рік також не виправдав очікувань експертів.

Провідний виробник вакцин від COVID-19, американська компанія Pfizer у 2021 році збільшила виторг майже вдвічі — до $81,3 млрд проти $41,6 млрд у 2020 році. Значну частку в цей показник привнесли антикоронавірусні препарати (вакцина Comirnaty та нові ліки Paxlovid). Без них виторг склав би $44 млрд, випливає зі звітності біотеху.

Разом з тим за IV квартал минулого року компанія заробила $23,8 млрд, проте без урахування вакцини та препарату Paxlovid виторг би знизився на 2%.

Також відомо, що показники Pfizer за IV квартал виявилися нижчими за очікування аналітиків, які прогнозували її на рівні $24,16 млрд. Фінансовий прогноз фармкомпанії на 2022 рік теж не виправдав очікувань експертів.

У прогнозі на 2022 рік навели рекордні цифри: виторг на рівні від $98 млрд до $102 млрд, а скоригований прибуток на акцію — від $6,35 до $6,55. Проте аналітики прогнозували скоригований прибуток на акцію на суму $6,65. Консенсус-прогноз щодо виторгу становив $106 млрд.

Прогноз посилив побоювання інвесторів щодо впливу кінця пандемії коронавірусу на перспективи Pfizer, попри те, що цього року обсяг продажів продукції, не пов'язаної з COVID-19, може становити $46 млрд, згідно з прогнозом компанії.

Після виходу звітності Pfizer за четвертий квартал і 2021 8 лютого, папери компанії стрімко впали — на 6,6%, до $49,69. Пізніше акції компанії відіграли частину падіння, досягнувши позначки $51,68, як свідчать дані Нью-Йоркської фондової біржі.

Нагадаємо, популярна вакцина від коронавірусу Comirnaty, яка демонструє високу ефективність проти коронавірусу, розробила Pfizer спільно з біотехнологічною компанією BioNTech з Німеччини.

Раніше Фокус повідомляв, що Pfizer попросить дозволити вакцину проти COVID-19 для дітей віком до 5 років.