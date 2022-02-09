У главы МИД Словакии после встречи с Зеленским обнаружили коронавирус

На встрече в Киеве, кроме главы ведомства Ивана Корчока присутствовали также главы МИД Чехии и Австрии Ян Липавский и Александр Шалленберг.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, который вчера встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, сегодня, 9 февраля, получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает словацкое издание Plus 7 dni.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Итак, сегодня все новости положительные. Сначала Петра Влхова, затем голосование в парламенте и, в-третьих, к сожалению, результат теста COVID положительный. Я мог бы обойтись и без этих "позитивных" новостей", — рассказал министр.

Из-за заболевания он пропустил заседание правительства в среду.

Глава словацкого МИДа не сообщил, как он себя чувствует и какие у него наблюдаются симптомы коронавируса.

Сообщается, что из поездки в Украину министр возвратился во вторник после 9 вечера.

Отметим, что на встрече с Зеленским, кроме Корчока, присутствовали также министры иностранных дел Чехии и Австрии – Ян Липавский и Александр Шалленберг. На переговорах в Киеве стороны обсудили ситуацию в Украине.

В ходе встречи министры выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, подтвердили полное и безоговорочное право нашей страны определять пути обеспечения собственной безопасности и свободно выбирать оборонные союзы.

8 февраля министры также посетили прифронтовую зону на Донбассе и встретились с украинскими военными. Глава МИД Словакии передал от своей страны чек на 50 тысяч евро для обеспечения пункта скорой медицинской помощи в Станице Луганской, где оказывают помощь людям, пересекающим контрольно-пропускные пункты на линии разграничения.

Ранее Фокус сообщал, что в МИД ждут извинений от депутата Словакии за осквернение флага Украины. Вчера, во время заседания парламента Словакии, правый депутат Андрей Медвецкий облил водой украинский флаг.