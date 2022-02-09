"Не забудем и ответим": в МИД ждут извинений от депутата Словакии за осквернение флага Украины

Флаг Украины облили водой во время рассмотрения вопроса, связанного с военной инфраструктурой страны. При этом инцидент, уверен Дмитрий Кулеба, не отразится на украино-словацких отношениях.

Украинская сторона ждет извинений от оппозиционного депутата парламента Словакии Андрея Медвецкого за то, что он облил водой флаг Украины. Об этом сообщил на брифинге 9 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Глава МИД напомнил контекст ситуации. Когда Медвецкий совершил этот поступок, в парламенте рассматривали вопрос по договору США об использовании военной инфраструктуры Словакии.

"США имеют такой договор со всеми странами НАТО. Это не какое-то концептуально новое соглашение, но оно стало причиной очень серьезного политического противостояния между провластной коалицией и оппозицией", – объяснил украинский министр.

[ + – ] Кулеба говорит о ситуации с флагом Украины с 29:20

Оппозиция решила раскачать ситуацию в парламенте, добавил он.

"Это произошло не из-за украинского вопроса. Любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо", – заявил Кулеба.

Узнав об осквернении флага Украины, министр немедленно поручил посольству выразить протест и требовать извинений от депутата.

"Мы таких вещей не забываем, никто не будет относиться неуважительно к Украине и ее государственной символике. Мы найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если этот человек сам не принесет извинений", — подчеркнул Кулеба и добавил, что депутат еще не извинился.

Также он рассказал об отличных отношениях с правительством Словакии.

"На украино-словацкие отношения этот инцидент не повлияет", — резюмировал Кулеба.

Что произошло в парламенте Словакии?

Депутаты от правой "Народной партии Наша Словакия" срывали внеочередное заседание словацкого парламента 8 февраля. Двое правых депутатов – Петер Крупа и Медвецкий заблокировали трибуну и растянули флаг Словакии. Депутаты от провластной партии "Свобода и солидарность" Яна Цыганикова и Мирослав Жияк развернули у трибуны флаг Украины.

Медвецкий принес бутылку с водой, открыл ее и принялся обливать украинский флаг.

[ + – ] Медвецкий обливает флаг Украины водой

Другие представители "Народной партии" Марек Котлеба и Станислав Мизик отобрали флаг Украины у коллег и дали пощечину Жияку.

Глава парламента Словакии объявил перерыв в заседании.

Фокус со ссылкой на социологические исследования писал, что Словакия — одна из самых пророссийских стран в Евросоюзе. Примерно 60% населения страны не чувствуют угрозы от РФ и более 50% считают ее стратегическим партнером.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер говорил о согласии разместить войска НАТО, если это предложит Альянс.