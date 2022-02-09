"Не забудемо і відповімо": в МЗС чекають вибачень від депутата Словаччини за осквернення прапора України

Прапор України облили водою під час розгляду в парламенті питання щодо договору США щодо використання військової інфраструктури Словаччини. Інцидент не позначиться на українсько-словацьких відносинах, упевнений глава МЗС Дмитро Кулеба.

Українська сторона чекає на вибачення від опозиційного депутата парламенту Словаччини Андрія Медвецького за те, що він облив водою прапор України. Про це повідомив на брифінгу 9 лютого Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Глава МЗС нагадав контекст ситуації. Коли Медвецький зробив цей вчинок, у парламенті розглядали питання щодо договору США про використання військової інфраструктури Словаччини.

"США мають такий договір з усіма країнами НАТО. Це не якась концептуально нова угода, але вона спричинила дуже серйозне політичне протистояння між провладною коаліцією та опозицією", — пояснив український міністр.

[ + – ] Кулеба говорить про ситуацію з прапором України з 29:20

Опозиція вирішила розкачати ситуацію у парламенті, додав він.

"Це сталося не через українське питання. Будь-яке нешанобливе поводження з державною символікою України категорично неприпустимо", — заявив Кулеба.

Дізнавшись про осквернення прапора України, міністр негайно доручив посольству висловити протест і вимагати вибачень від депутата.

"Ми таких речей не забуваємо, ніхто не буде неповажно ставитися до України та її державної символіки. Ми знайдемо можливість гідно відповісти на цей вчинок, якщо ця людина сама не вибачиться", — підкреслив Кулеба і додав, що депутат ще не вибачився.

Також він розповів про чудові відносини з урядом Словаччини.

"На українсько-словацькі відносини цей інцидент не вплине", — резюмував Кулеба.

Що сталося у парламенті Словаччини?

Депутати від правої "Народної партії Наша Словаччина" зривали позачергове засідання словацького парламенту 8 лютого. Двоє правих депутатів — Петер Крупа та Медвецький заблокували трибуну та розтягнули прапор Словаччини. Депутати від провладної партії "Свобода та солідарність" Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розгорнули біля трибуни прапор України.

Медвецький приніс пляшку з водою, відкрив її та взявся обливати український прапор.

[ + – ] Медвецький обливає прапор України водою

Інші представники "Народної партії" Марек Котлеба та Станіслав Мізік забрали прапор України у колег і дали ляпас Жіяку.

Глава парламенту Словаччини оголосив перерву в засіданні.

Фокус із посиланням на соціологічні дослідження писав, що Словаччина — одна з найпроросійськіших країн у Євросоюзі. Приблизно 60% населення не відчувають загрози від РФ і понад 50% вважають її стратегічним партнером.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер говорив про згоду розмістити війська НАТО, якщо це запропонує Альянс.