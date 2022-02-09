У глави МЗС Словаччини після зустрічі із Зеленським зафіксували коронавірус

На зустрічі в Києві, крім голови відомства Івана Корчка, були присутні також глави МЗС Чехії та Австрії Ян Ліпавський та Александер Шалленберг.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, який учора зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, сьогодні, 9 лютого, отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Про це повідомляє словацьке видання "Plus 7 dni".

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"Отже, сьогодні всі новини позитивні. Спочатку Петра Влгова, потім голосування у парламенті та, по-третє, на жаль, результат тесту COVID позитивний. Я міг би обійтися і без цих "позитивних" новин", — розповів міністр.

Через захворювання він пропустив засідання уряду в середу.

Глава словацького МЗС не повідомив, як він почувається і які в нього спостерігаються симптоми коронавірусу.

Повідомляється, що з поїздки до України міністр повернувся у вівторок після 9-ї вечора.

Зазначимо, що на зустрічі із Зеленським, крім Корчка, були присутні також міністри закордонних справ Чехії та Австрії — Ян Ліпавський та Александер Шалленберг. На переговорах у Києві сторони обговорили ситуацію в Україні.

Під час зустрічі міністри висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, підтвердили повне та беззастережне право нашої країни визначати шляхи гарантування власної безпеки та вільно обирати оборонні союзи.

8 лютого міністри також відвідали прифронтову зону на Донбасі та зустрілися з українськими військовими. Глава МЗС Словаччини передав від своєї країни чек на 50 тисяч євро для забезпечення пункту швидкої медичної допомоги у Станиці Луганській, де надають допомогу людям, які перетинають контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування.

Раніше Фокус повідомляв, що в МЗС чекають вибачень від депутата Словаччини за осквернення прапора України. Учора під час засідання парламенту Словаччини правий депутат Андрій Медвецький облив водою український прапор.