К "псевдоминированиям" на территории России причастен киевский студент, - ФСБ

Российская спецслужба отчиталась о задержании 14 россиян, которые якобы помогали украинскому "минеру".

Федеральная служба безопасности России заявила, что к сообщениям о минировании объектов социальной структуры сразу в нескольких странах причастен учащийся КПИ Антон Осипчук, сообщает РИА-Новости.

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По мнению российских правоохранителей, киевский студент в конце 2021 — начале 2022 годов в интернете оставил ряд сообщений о возможных террористических актах. В них якобы сообщалось о минировании транспорта, органов власти, школ, больниц и других социальных объектов в в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также на временно оккупированных территориях ОРДЛО.

"К организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения и его сообщники", — сообщили в ФСБ РФ.

Также российская спецслужба заявляет, что смогла установить место учебы украинца, являющегося уроженцем Волынской области. Это — факультет информационной безопасности Национального технического университета Украины. В списках учебного заведения действительно присутствует студент с таким именем и фамилией. Также человек с таким ФИО получил административное взыскание одного из судов в Волынской области за проживание без места регистрации.

В российском ведомстве отметили, что целью учащихся было вымогательство. Кроме того, они хотели дестабилизировать обстановку в России и соседних странах. Оперативники отчитались о задержании в нескольких регионах России 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ. Против них возбуждены уголовные дела по фактам заведомо ложных сообщениях о терактах, что предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Издание отмечает, что волна сообщения о мнимых "минированиях" в разных городах России затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. При этом угрозы не подтверждались ни разу.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Черкасской области студента, который отправил 9 анонимных сообщений о минировании различных объектов по заданию из России. Сейчас устанавливаются его кураторы и заказчики.

Ранее Фокус сообщал, что в начале января неизвестные сообщили о "минировании" 39 школ и двух зданий суда в Киеве. Ни одно из них не подтвердилось.