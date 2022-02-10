Путин объяснил свою фразу про "красавицу" в отношении Украины (видео)

Российский президент утверждает, что сказанная после встречи с Эммануэлем Макроном фраза "не имела личного измерения" и касалась выполнения Минских договоренностей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил свои слова про Украину и "красавицу", которые прозвучали во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Глава Кремля заявил, что его фраза не имела "личного измерения", сообщает издание ТАСС.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"Это не имело никакого личного измерения. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности. Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат", — сказал он.

Он также добавил, что его слова касались только того, что Украине необходимо выполнять в полном объеме Минские договоренности.

Напомним, в понедельник, 7 февраля, в ходе переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном Путин обратил внимание на слова главы Украины Владимира Зеленского, что ему "ни один пункт не нравится" из Минских соглашений.

"Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять", — сказал российский президент.

Президент Украины в свою очередь заявил, что Украина "красавица", но точно не Путина. Во время брифинга после встречи с Макроном 8 февраля в Киеве, Зеленский ответил Путину на фразу "терпи моя красавица".

"Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации — Украина действительно красавица. А вот по поводу "моя" — мне кажется, это уже перебор небольшой", — сказал Зеленский.

Также он добавил, что наша страна очень терпелива, так проявляется ее мудрость. И от терпения Украины зависит уровень эскалации военного конфликта с Россией и ситуация не только в Украине, но и в Европе.

Фраза Путина вызвала недовольство также и в США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала слова главы Кремля "шуткой об изнасиловании", которая возмущает всех в администрации президента США, независимо от того, кто ее использует.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попытался объяснить фразу главы РФ, в которой многие увидели неприятный намек с сексуальным подтекстом. Он сказал, что Путин якобы использовал слова из фольклора, а не из песни группы "Красная плесень", в которой такими словами описывается изнасилование мертвой женщины.