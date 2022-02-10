Путін пояснив свою фразу про "красуню" щодо України (відео)

Російський президент стверджує, що сказана після зустрічі з Емманюелем Макроном фраза "не мала особистого виміру" та стосувалася виконання Мінських домовленостей.

Президент Російської Федерації Володимир Путін пояснив свої слова про Україну та "красуню", які прозвучали під час переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном у Москві. Глава Кремля заявив, що його фраза не мала "особистого виміру", повідомляє видання ТАРС.

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"Це не мало жодного особистого виміру. Я ніколи у своїй роботі за багато років не переходив на особистості. Питання лише в тому, що коли ми від глави держави чуємо такі коментарі, що щось подобається і не подобається у фундаментальних договорах, які регулюють дуже важливі відносини між країнами з погляду безпеки, зокрема й самої України, то мені здається, це не той формат", — сказав він.

Він також додав, що його слова стосувалися лише того, що Україні необхідно виконувати в повному обсязі Мінські домовленості.

Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, у ході переговорів із головою Франції Емманюелем Макроном Путін звернув увагу на слова глави України Володимира Зеленського, що йому "жоден пункт не подобається" з Мінських угод.

"Ну, подобається — не подобається, терпи, моя красуне. Треба виконувати", — сказав російський президент.

Президент України у свою чергу заявив, що Україна є "красунею", але точно не Путіна. Під час брифінгу після зустрічі з Макроном 8 лютого в Києві, Зеленський відповів Путіну на фразу "терпи, моя красуне".

"Безумовно, є речі, з якими не посперечаєшся з президентом Російської Федерації — Україна справді красуня. А ось з приводу "моя" — мені здається, це вже перебір невеликий", — сказав Зеленський.

Також він додав, що наша країна дуже терпляча, так виявляється її мудрість. І від терпіння України залежить рівень ескалації воєнного конфлікту з Росією та ситуація не лише в Україні, а й у Європі.

Фраза Путіна викликала невдоволення також у США. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі назвала слова глави Кремля "жартом про зґвалтування", який обурює всіх в адміністрації президента США, незалежно від того, хто його використовує.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков спробував пояснити фразу глави РФ, у якій багато хто побачив неприємний натяк із сексуальним підтекстом. Він сказав, що Путін нібито використав слова з фольклору, а не з пісні гурту "Красная плесень", у якій такими словами описується зґвалтування мертвої жінки.